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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

با حضور رئیس جمهور ؛

طرح بزرگ آبرسانی به قم به بهره برداری رسید

طرح بزرگ آبرسانی به قم به بهره برداری رسید

طرح بزرگ و استثنایی آبرسانی به شهر مقدس قم امروز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست طرح 13 هزار میلیارد ریالی انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر قم با هدف انتقال آب به میزان 141 میلیون مترمکعب در سال برای تأمین آب شرب شیرین شهر مقدس قم اجرا شده است.

طرح قمرود یکی از طرح های بزرگ انتقال آب بین حوضه ای محسوب می شود که به دلیل گستردگی و تنوع استفاده از سازه های آبی در طول 280 کیلومتر، یکی از طرح های استثنایی کشور محسوب می شود.

آبرسانی به شهر قم از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده و به طور متوسط 5/2 مترمکعب در ثانیه آب را به قم منتقل می کند.

هدایت الکتریکی آب قم تا پیش از این بین پنج تا پنج هزار و 500 بوده که در زمان کنونی به 600 تا 700 رسیده است. با بهره برداری از این پروژه کیفیت آب نزدیک به شش برابر بهتر از گذشته شده است.

در فاز دوم اجرای این طرح قرار است 10 شهر و 100 روستای مسیر خط انتقال از این آب شیرین و با کیفیت بهره مند شوند. با بهره برداری از فاز نخست طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر قم که اجرای آن از سال 81 و با توان و تلاش گسترده متخصصان داخل کشور آغاز شده است، مردم این شهر از آب شرب مطلوب و با کیفیت بهره مند شدند.
 

کد مطلب 1321256

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