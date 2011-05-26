ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی لرستان/ مطالبه ای در آستانه تحقق

به گزارش خبرنگار مهر، شهرک صنعتی منطقه ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است.

هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

موفقیت شهرکهای صنعتی در گرو توجه به زیرساختهای مناسب

در چند دهه اخیر ایجاد شهرکها و پارکهای صنعتی در اکثر کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است اما بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه و مقایسه آنها با موراد ناموفق عوامل تعیین کننده موفقیت این سیاست را روشن می سازد.

یکی از نکاتی که در موفق یا ناموفق بودن شهرک های صنعتی تاثیرگذار است فراهم کردن شرایط مطلوب جهت دسترسی در تسهیلات آب، برق، فاضلاب، گاز، مخابرات و در بعض موارد ساختمانهای ساخته شده مطابق با استانداردهای مطلوب است لبته علاوه بر امکانات فیزیکی، فراهم شدن خدمات شهری و رفاهی نظیر مراکز بهداشتی، بیمه، بانک، پست، آتش نشانی و حتی واحدهای مسکونی برای شاغلین این واحدهای صنعتی نیز حائز اهمیت است.

این در حالیست که هم اکنون شهرک های صنعتی استان لرستان به لحاظ امکانات زیرساختی با چالشهای زیادی مواجه هستند به طوریکه در آخرین اظهارات صنعتگران استان لرستان در نامه ای به معاون وزیر صنایع و معادن نسبت به مشکلات موجود در این بخش انتقاد کردند و خواستار توجه ویژه به وضعیت شهرک های صنعتی و اختصاص اعتبارات لازم جهت رفع کمبود زیرساختهای مورد نیاز شدند.

برخی شهرکهای صنعتی لرستان حتی آب هم ندارند

همچنین پیرامون این نامه و مشکلات واحدهای صنعتی لرستان نایب رئیس هیئت امنای شهرکهای صنعتی دورود به نمایندگی از صنعتگران استان در سخنانی گفته بود که در حال حاضر 50 درصد صنایع در لرستان تعطیل هستند.

سید سعید موسوی با بیان اینکه واحدهای صنعتی لرستان مشکلات عدیده ای دارند، یادآور شد: این امر موجب ایجاد مشکلات فراوان روحی و روانی برای صاحبان واحدهای صنعتی استان شده است.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت شهرک های صنعتی استان لرستان نیز عنوان کرد: شهرک های صنعتی لرستان هیچگونه امکانات زیرساختی ندارد.

نائب رئیس هیئت امنای شهرکهای صنعتی دورود ادامه داد: به عنوان مثال شهرک صنعتی شهرستان دورود حتی آب آشامیدنی هم ندارد چه برسد به دیگر امکانات زیرساختی مورد نیاز است.

شهرکهای صنعتی لرستان از حداقل زیرساختها برخوردار نیستند

این سخنان سید سعید موسوی در گردهمایی صنعتگران لرستانی با سخنان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد تکمیل شد.

حسین سلاح ورزی در این رابطه در سخنانی از وضعیت شهرک های صنعتی استان انتقاد کرد و گفت: شهرک های صنعتی لرستان از حداقل زیرساختهای لازم برخوردار نیستند.

وی عدم دسترسی به اینترنت، عدم وجود امکانات مخابراتی، گاز، برق و آب و.... را از جمله مشکلات شهرک های صنعتی لرستان برشمرد و بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر اکثر شهرک های صنعتی لرستان فاقد گاز برای صنایع هستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد با تاکید بر اینکه ضعف زیرساخت ها فعالیت در شهرک های صنعتی را مشکل کرده است، گفت: این انتظار می رود که در راستای رفع این مشکل گام های عملیاتی برداشته شود.

ورود استاندار لرستان برای حل مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی

انتشار این اظهارات در خبرگزاری مهر موجب واکنش استاندار لرستان شد تا حبیب الله دهمرده با اشراف بر این مشکل در بازدید از شهرک های صنعتی خرم آباد نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.

استاندار لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در بازدیدی که از شهرک های صنعتی مرکز استان داشتیم پیرامون مشکلات موجود با برخی صاحبان صنایع مستقر در این شهرک ها گفتگوهایی انجام شد.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر پیگیری استانداری لرستان برای رفع مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی استان، بیان داشت: برنامه داریم که برای رفع این مشکلات در حوزه زیرساخت ها ورود پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا به زودی جلسه ای با حضور دستگاههای خدمات رسان استان از جمله گاز، برق، آبفا، مخابرات و راه برای بررسی مشکل و اتخاذ راهکارهای لازم برگزار خواهیم کرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در ابتدای راه به عنوان نمونه برای رفع مشکلات دو شهرک صنعتی استان ورود پیدا خواهیم کرد، افزود: به مرور رفع مشکلات سایر شهرک های صنعتی استان را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.

دهمرده ابراز امیدواری کرد که با نگاه و توجه ویژه ای که در این زمینه وجود دارد هر چه سریعتر شاهد رفع مشکلات زیرساختی شهرک های صنعتی استان باشیم.