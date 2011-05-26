رئیس جمهور جاده قم به گرمسار را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد صبح پنج شنبه که به منظور افتتاح سه پروژه عمرانی ( انتقال آب به قم، کارخانه فولاد غرب آسیا و راه اصلی قم - گرمسار ) به استان قم سفر کرده است، راه اصلی قم به گرمسار را افتتاح کرد.
این پروژه در سه استان قم، تهران، سمنان و در منطقه فلات مرکزی ایران قرار گرفته است.
با بهره برداری از این محور ترافیک عبوری از سمت جنوب و غرب کشور که از طریق مسیر قم، تهران، گرمسار در حرکت هستند کاهش میدهد.
مزیت اصلی این مسیر، کمربندی تهران محسوب میشود که غرب، جنوب غربی و جنوب کشور را از طریق این جاده به شرق متصل میکند و همچنین باعث کاهش ۱۰۰ کیلومتری مسیر قم به مشهد نسبت به مسیر موازی این راه میشود که همین امر باعث کاهش ۲ ساعت و نیمه مسیر قم - مشهد میشود.
کاهش شدید بار ترافیک بر روی محورهای تهران - قم، آزادراه تهران - قم و محورهای تهران تا گرمسار از مهمترین مزیتهای این محور است.
طول این راه ۱۵۰ کیلومتر و باند دوم کنارگذر گرمسار ۷ کیلومتر است که با اعتبار بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان احداث شده است .
قم - خبرگزاری مهر: راه اصلی قم - گرمسار به طول ۱۵۰ کیلومتر به طور رسمی با حضور رئیس جمهور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد صبح پنج شنبه که به منظور افتتاح سه پروژه عمرانی ( انتقال آب به قم، کارخانه فولاد غرب آسیا و راه اصلی قم - گرمسار ) به استان قم سفر کرده است، راه اصلی قم به گرمسار را افتتاح کرد.
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