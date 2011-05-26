رئیس جمهور جاده قم به گرمسار را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد صبح پنج شنبه که به منظور افتتاح سه پروژه عمرانی ( انتقال آب به قم، کارخانه فولاد غرب آسیا و راه اصلی قم - گرمسار ) به استان قم سفر کرده است، راه اصلی قم به گرمسار را افتتاح کرد.



این پروژه در سه استان قم، تهران، سمنان و در منطقه فلات مرکزی ایران قرار گرفته است.



با بهره برداری از این محور ترافیک عبوری از سمت جنوب و غرب کشور که از طریق مسیر قم، تهران، گرمسار در حرکت هستند کاهش می‌‌دهد.



مزیت اصلی این مسیر، کمربندی تهران محسوب می‌شود که غرب، جنوب غربی و جنوب کشور را از طریق این جاده به شرق متصل می‌کند و همچنین باعث کاهش ۱۰۰ کیلومتری مسیر قم به مشهد نسبت به مسیر موازی این راه می‌شود که همین امر باعث کاهش ۲ ساعت و نیمه مسیر قم - مشهد می‌شود.



کاهش شدید بار ترافیک بر روی محورهای تهران - قم، آزادراه تهران - قم و محورهای تهران تا گرمسار از مهم‌ترین مزیت‌های این محور است.



طول این راه ۱۵۰ کیلومتر و باند دوم کنارگذر گرمسار ۷ کیلومتر است که با اعتبار بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان احداث شده است .