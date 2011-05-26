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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

مخترعان علی آبادی در نمایشگاه بین المللی مالزی درخشیدند

مخترعان علی آبادی در نمایشگاه بین المللی مالزی درخشیدند

علی آباد - خبرگزاری مهر: مخترعان دانشگاه آزاد علی آباد کتول با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات و ابتکارات مالزی درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از بین 300 اختراع انجام شده توسط مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی ، 10 اختراع در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

همچنین از این بین اختراع و ابتکار دکتر علیرضا ایرانبخش در بخش مکانیک مدال طلا، اختراع علیرضا مهرگو و فاطمه رستمی در بخش اتومبیل و حمل و نقل، محمد رضا شاه مرادی و سعید خیرالهی در بخش الکترونیک، ناصر محمودی در بخش الکترونیک، روح الله افشاری و الهام عطایی در بخش الکترونیک مدال نقره و هادی مهرنوش نیز در بخش الکترونیک موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شدند.
 
گفتنی است بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات با حضور 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش های بین المللی کوالالامپور برگزار شد.
 
در این نمایشگاه 270 نوآوری در زمینه های صنایع هوا فضا، نساجی، کشاورزی، تجهیزات سمعی بصری، فناوری زیستی، ساختمان سازی، برق و الکترونیک، چاپ و بسته بندی ارائه و نفرات برتر جوایزی خود را دریافت کردند.
 
علاوه بر کشورمان، مالزی، روسیه، لهستان، کانادا، کره جنوبی، چین، فیلیپین، هنگ کنگ، تایوان، برونئی، سریلانکا و ویتنام نیز در این نمایشگاه شرکت  داشتند.
کد مطلب 1321287

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