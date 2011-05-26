به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر شامگاه چهارشنبه در گردهمایی استادان سطوح عالی و خارج فقه حوزه در مسجد آیت الله گلپایگانی گفت: اگر حوزههای علمیه به این موضوع وارد شوند میتوانیم با کمک آنها جلوی این تهدید را بگیریم.
وی ابراز داشت: هم اکنون حدود 900 هزار نفر به سفر حج، یک میلیون و 500 هزار نفر به عتبات عالیات همچنین 700 الی 800 هزار نفر به سوریه مشرف میشوند و اگر برنامهریزیهای خوبی برای سفر این زائران صورت گیرد میتوانیم زائران را به مبلغان دینی تبدیل کنیم.
قاضی عسگر اظهار داشت: برای حضور موفقتر در خارج کشور حوزه علمیه باید اساتیدی را تربیت کند که به علوم روز و زبانهای روز تسلط داشته باشند.
وی اضافه کرد: ما در صدد جذب طلاب مستعد با گرایشهای مختلف به خصوص نخبگان هستیم و حوزه در این زمینه ما را یاری کند.
سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: اگر طلاب مسلط به علوم روز باشند و حتی بتوانند یکی از زبانهای روز را یاد بگیرند میتوانند در تحولاتی شبیه تحولات امروز خاورمیانه اثرگذار باشند.
حجت الاسلام قاضی عسگر گفت: اگر از فرصتهای موجود برای زائرانمان استفاده نکنیم به تهدید تبدیل میشوند از این رو حوزه را باید در بعد پاسخگویی به شبهات وهابیت تقویت کنیم.
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت افزود: دشمنان تلاش زیادی بری انحراف شیعیان دارند و باید تلاشهای گستردهتری از سوی به خصوص حوزهها انجام شود و اگر خوب کار کنیم میتوانیم جلوی تهدیدات را بگیریم چرا که میل ملتها به سمت ما و به سمت انقلاب اسلامی است.
وی افزود: غیر از دسیسههای وهابیت برای ایجاد شبهههای دینی در زائران ایرانی، گاهی زائران ما که هم اکنون از سوریه به صورت آزادانه به لبنان میروند، اسیر مسیحیان فارسی زبان کلیساها می شوند و آنها به تبلیغ مسیحیت می پردازند.
حجت الاسلام قاضی عسگر در خاتمه ابراز امیدواری کرد با مشارکت اساتید حوزه پاسخ گویی به شبهات برای رفع این تهدیدها انجام شود.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی گفت: وهابیون هر سال بیش از 10 میلیون کتاب انحرافی را بین حجاج ایرانی توزیع میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر شامگاه چهارشنبه در گردهمایی استادان سطوح عالی و خارج فقه حوزه در مسجد آیت الله گلپایگانی گفت: اگر حوزههای علمیه به این موضوع وارد شوند میتوانیم با کمک آنها جلوی این تهدید را بگیریم.
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