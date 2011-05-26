بازتاب پیروزی کوبنده ذوب آهن/ از گریه النصر تا گیجی در اصفهان!

به گزارش خبرگزاری مهر، گل‌های ابتدایی تیم ذوب آهن اصفهان که تنها در دقایق نخست بازی به ثمر رسید کافی بود تا شیرازه یکی از متمول‌ترین تیم‌های عربستانی در دیار زاینده رود از هم پاشیده شود، گل‌هایی که شاید النصر عربستان هرگز انتظار آنها را در دقایق ابتدایی بازی نداشت.

ذوب آهن البته در ادامه بازی نیز برتری کامل خود را بر حریف سعودی دیکته کرد و در نیمه دوم تعداد گل‌هایش را دو برابر کرد تا گزارشگران شبکه‌های عربی به ویژه ابوظبی اسپرت و الجزیره اسپرت را به فکر گذشته درخشان ذوب آهن در رقابت‌های آسیایی بیاندازند.

در اینجا بود که گزارشگر الجزیره با اذعان به قدرت تیم‌های ایرانی تاکید کرد، ذوب آهن از آغاز فصل گذشته رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تنها دو بار باخته که یکی از آنها در فینال سال گذشته این مسابقات بوده است.

وی خاطر نشان کرد: دومین شکست ذوب آهن نیز در هفته آخر دیدارهای گروهی پس از مسجل شدن حضور این تیم در صدر جدول طی یک بازی تشریفاتی صورت گرفت.

اما گزارشگر ابوظبی اسپرت راه دیگری را پیش گرفت و پس از به ثمر رسیدن گل چهارم ذوب آهن در اقدامی عجیب شروع به اعلام برنامه این شبکه کرد. انتظار چند دقیقه‌ای برای پایان این اظهارات نیز کافی نبود، چراکه گزارشگر این شبکه گزارش بازی را کنار گذاشته و دست به تمجید از شبکه اماراتی زده بود!

وی در این لحظات اظهار داشت: ما برای بینندگان خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ اروپا و آمریکا برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته‌ایم و لیگ‌های انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و برزیل و آرژانتین را پخش خواهیم کرد!

با گذشت دقایقی این گزارشگر تازه فهمید که 10 دقیقه از بازی را رها کرده و در ادمه رو به گزارش ناامیدانه بازی تا دقیقه 90 آورد.

در حالی که برخی منابع از هک شدن سایت باشگاه ذوب آهن توسط برخی طرفداران باشگاه النصر عربستان خبر داده‌اند، روزنامه های سعودی امروز با تیترهای متعددی پوشش پیروزی کوبنده ذوب آهن در اصفهان را در دستور کار قرار داده‌اند.

روزنامه الشرق الاوسط امروز درگزارشی نوشت: "شب غمبار عربستان؛ النصر در اصفهان گریه کرد، الشباب در دوحه در هم شکست". این روزنامه علاوه بر پیروزی کوبنده ذوب آهن به شکست روز گذشته الشباب عربستان از السد قطر توجه دارد که در نهایت یک بر صفر نتیجه را به سپیدپوشان دوحه واگذار کرد.

روزنامه الوطن عربستان با اشاره به چهار گل ذوب آهن در دروازه النصر این تیتر را برای خبر خود انتخاب کرده است: "ذوب آهن النصر را گیج کرد و از رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‎های آسیا حذف کرد".

در ادامه این خبر تصویری از جدال حدادی فر هافبک ذوب آهن و فیگارو بازیکن النصر چاپ شده و در ادامه به جریانات بازی اشاره شده است.

اما روزنامه عکاظ عربستان به طور خیلی ضعیف خبر باخت مفتضحانه النصر را پوشش داد و نوشت: "الشباب و النصر رقابت‌های لیگ قهرمانان جام باشگاه‌های آسیا را همچون الهلال ترک گفتند".

به طور کلی به نظر می رسد رسانه‌های سعودی و عربی انتظار شکست 4 بر یک النصر برابر ذوب آهن را نداشتند و این مسئله به خوبی در واکنش‌های آنها قابل مشاهده است.