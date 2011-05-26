به گزارش خبرنگار مهر، گروه تخصصی سیاست اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران نشست نقد و بررسی کتاب "جماعتگرایی و برنامههای جماعت محور"اثر دکتر سعید مدنی عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی را با هدف معرفی این کتاب عصر چهارشنبه چهارم خردادماه با حضور نویسنده کتاب و دکتر محمد علی مرادی و محمد سالاری در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.
دکتر مدنی در ابتدا از سابقه این اثر در ایران پرداخت و گفت : در ده،پانزده سال گذشته با تجربه کار جماعت گرایی در ایران روبرو یا اینکه شاهد مقالاتی در این باره بودهایم. ازکارهای جماعت گرا در ایران تجربه دخالت در کار درمان و بهبودی و ترک اعتیاد معتادان در دوره آقای دکتر ملک افضلی معاون وزیر بهداشت وقت بودهایم. در این تجربه ، معتادان در یک محل و خانهای جمع میشدند و در طول درمان خود و با ترک اعتیاد هرکدام کارهای خانه را با تعامل با یکدیگر انجام میدادند و با گفتگو با هم در تجربه و پروسه ترک اعتیاد شرکت داشتند.
وی افزود: این کتاب هم مجموعهای از این تجارب است . در یک پروژهای که من هم عضو آن اکیپ بودم میزان تفاوتهای اجتماعی در یک شهر بررسی شد و به این رهنمون رسید که حتی در یک شهر محلات زاغه نشین و جنوبی و میانهای با طبقات بالای شهر مثل تفاوت تهران با زاهدان باهم میماند.
این عضو انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه تصریح کرد: حادثه پاکدشت و کودک آزاریهای با قاتل زنجیرهای آن هم بسیار تکان دهنده بود. این کتاب نشان میدهد که ما برای کم شدن مشکلات اجتماعی با مداخله در آنها میتوانیم تاحد زیادی از چنین اقدامات هولناک جلوگیری به عمل آوریم.
این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از تحقیقی درباره کودک آزاری در مناطق دو و سه تهران گفت که انجام داده است و شیوه مداخله و بهبودی اوضاع را در روشهای جماعت محور دانست.
این عضو دانشکده علوم پزشکی ایران تصریح کرد: از روش لیبرالیستی و سوسیالیسم با معضل کودک آزاری را درراه سومی که همان روش جماعت گرایانه باشد معرفی کرد. وی ساکنین هر محله را بهترین و آگاهترین افراد در حل معضلات اجتماعی قلمداد کرد وگفت: جذابیتی که در سلامت جماعت محورانه با اعتیاد برای من داشت مداخله پلیس است که همراه با زور از یک همبستگی و همدلی با معتادان بود.
وی در باره واژه COMIUNETYدرایران گفت: عدهای آنرا وحدت جغرافیایی گفتهاند و یا گروههای فرهنگی میدانند یک اتفاق نظر در این خصوص نیست. درحالیکه در غرب کامیونتی محله یا اجتماع برنامههای جماعت محور است و به نوعی همبستگی و همدلی و احساس تعلق در این لغت وجود دارد. ازهواداران یک تیم باشگاهی تا جماعت محلهای و همکلاسیها و گروههایی که تعلقی به هم دارند از مفاهیم دیگر کامیونتی است. یکی دیگر تشکیل یک مای جمعی است یک مجموعهای که خودشان را در یک ما تلقی میکنند.
مدنی یادآور شد: رویکردی دیگری که در سالهای اخیر در خارج و داخل ایران شکل گرفته شبکههای فضاهای مجازی برای مثال گروپ میلهایی است که مجموعهای افراد با هم دارند. دیگر در اینجا مفهوم مکان حذف میشود گروهها تعلق خاطری و سرنوشت مشترکی باهم دارند. اینها هیچ کدام مفهوم واقعی کامیونتی را نمی رساند بلکه باید هنوز کار بیشتری برای این واژه انجام داد.
وی روش جماعت گرایانه را سازگار با فرهنگ ایرانی توصیف کرد و تأکید کرد این روش در قیاس با مشکلات جامعه ما با غربیها کارایی بیشتری دارد و مسائل جامعه ما را و نقدهایی که که به جماعت گراهای بویژه اعتیاد گریزدارد بهتر حل میکند.
محمد سالاری از تکنسینهای برنامههای جماعت محور در ادامه این نشست گفت: کار تکنسینها اجرای برنامههای نظریهپردازان است. من تعریف مفاهیم نیست بلکه توصیف آن است، مانند یک پزشک و زیست شناس که پزشک به درمان بیماران میپردازد و زیست شناس تئوریهای پزشکی را پیش میبرد.
وی گفت: شهر از این جهت اهمیت دارد که انسانها در آن زندگی میکنند و نقش جامعه شناس در راهنمایی و شکل گیری جامعه بسیار حیاتی است. از این جهت از این کتاب به شدت میتوان استفاده کرد. در بخش نظری این کتاب به تعاریف جماعت و برنامههای جماعت محورانه پرداخته شده ودر بخش عملی این کتاب بر تجربه دیگران سوار میشویم.
این تکنسین اجتماعی تصریح کرد: در بحث ضرورتها در فصل یک بطور کامل مشخص کرده که یک هیولا با قدرت سرکوبگر باید بسازیم که با انسان گرگ شده به تعبیر مارکس برخورد کند. برای محو شدن هیولا هم باید به یک خرد جمعی برسیم و به خرد ارتباطی و انتقادی توجه بیشتر بدهیم. این چارچوبهها به برنامههای جماعت محور بر میگردد.
سالاری گفت: گروههای جماعت محور به نوعی شمشیر دو لبه هستند نازیها هم جماعت محور بودند و گروههایی که به جنگ و نابودی هم میروند هم جماعت محور هستند. شاید جماعت گرایی به زعم عدهای از آن سیر به گذشته لحاظ میشود ولی جماعت گراییها ما را به شیوههای زندگی گذشتگان نمیکشاند. وقتی جامعه را به بنیادهای طبیعیاش قراردهیم ناگزیر به برنامههای جماعتمحور هستیم.
وی اظهارداشت: ما باید جماعتهای که در جامعه وجود دارند را بشناسیم نه اینکه جماعت ساز بشویم و راه حل به آنها بدهیم سپس آنها را به سمت اجرا سوق دهیم .در اینجا چالشهای متعددی بوجود میآید از جمله برنامهریزهای مداخلهگرایانه.
سالاری به نقش گروههای تسهیلکننده پرداخت و گفت: دولت در هر کشوری باید وظایفی را که بخش خصوصی و حتی عمومی قادر به حل آنها نیستند انجام دهد و بین دولت و اعضای جماعت افرادی به عنوان تسهیل گر با جماعت باید ارتباط برقرار کند و کارهایی نظیر آموزش شغلی، مشاور خانوادگی، مشاوره در حقوق افراد، مراقبتهای اجتماعی و... انجام دهند.
وی گفت : تجربهای که در زاهدان داشتیم زنان خانوار بیشتر در این جماعتها شرکت میکردند و حتی بعد از رفتن متخصصان و تکنسینهای این جماعتها از آن شهر جلسات و مداخله این جماعت در شهر ادامه پیدا کرد و موجبات کاهش آسیبهای اجتماعی در این شهر را فراهم کردند.
دکتر محمد علی مرادی در ادامه این نشست اظهار داشت: این کتاب بیشتر دربردارنده نظریات غربی است اما ما باید اعتماد به نفسمان آنقدر بالا و زیاد باشد که بگوییم نظریات غربیها تا کجاها با واقعیات جامعه ما انطباق دارد و کجاها به درد جامعه ما نمیخورد. چطور میشود از مفاهیم غربی بیرون آمد زیرا من به تمام مفاهیمی که غربیها دارند به دیده شک مینگرم.
وی گفت: اگر چه در مفهوم سازیها در جامعه دچار شکست شدهایم ولی در اجرای آنها موفق بودهایم. عمل به تجربیات این کتاب شروع خوبی برای عملی سازی چنین پروژههای در کشور است.
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