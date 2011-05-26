"پمپ وریدی" برنده جایزه ویژه نمایشگاه بین المللی اختراعات مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا ایرانبخش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با همکاری آرش خواجه و یاشار طیار در بیست و دومین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات مالزی، این طرح را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه پمپ وریدی هوشمند یک پمپ ظریف وکوچک است، آن را برگرفته از یک مکانیزم طبیعی در بدن عنوان کرد که میزان ورودی و خروجی آن قابل تنظیم و برنامه ریزی است و با مدارهای کنترل برای شرایط مختلف قابل استفاده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول تصریح کرد: فرق عمده این پمپ با دیگر پمپ های موجود، مکانیزم تقویت کننده ان در مسیر لوله های انتقال مایعات برای افزایش فشار و سرعت است.

وی در ادامه افزود: در شکستگی پا و لگن و مواقعی که رگ های اصلی پاره می شود برای اینکه لختگی حاصل از این صدمه به قلب آسیب نرساند و سرعت خون افزایش یابد این پمپ را در مسیر رگ قرار می دهند تا پزشکان بتوانند به راحتی عمل ترمیم را انجام دهند.

مدیر نمونه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این مطلب که این پمپ بسیار کوچک بوده و برای پزشک مزاحمت ایجاد نمی کند، قابلیت تنظیم آن را با ضربان بیمار و ایجاد فشار استاندارد در رگ را از ویژگی های مهم این پمپ اعلام کرد.

وی در خصوص رابطه کاربرد این سیستم در صنعت و جامعه گفت: این پمپ به دلیل داشتن دقت بالا قابلیت انتقال مواد مورد نیاز به بدن بیمار را دارد و نیز به دلیل آلیاژهای کاربردی آن خون در این پمپ آسیب نمی بیند و می توان از این پمپ برای انتقال خون و افزایش فشار خون در عمل جراحی استفاده کرد.



وی با بیان این مطلب که ساختار این پمپ این امکان را به پزشکان می دهد تا بتوانند از طریق منافذ تعبیه شده در پمپ مواد مورد نیاز به بیمار را تزریق کنند، یکی از بارزترین مزایای این پمپ راتغییر در آن طبق نیاز و شرایط خاص عنوان کرد.

وی افزود: از این پمپ میتوان در آزمایشگاه ها و ماشین های صنعتی استفاده کرد، زیرا این پمپ می تواند مواد با چگالی های مختلف را پمپاژ کند و مانند شیلنگ می توان از آن در اندازه های مختلف با خاصیت انعطاف پذیری استفاده کرد.

ایرانبخش برنامه نویسی و کنترل، دقت بالا، ظرافت و وزن کم، استفاده از انرژی کمتر را چهار ویژگی مهم این پمپ دانست و بیان داشت: این پمپ دارای میکرو کنترل است و به وسیله پروگرام کردن آن می توان قابلیتها و دقت آن را افزایش داد و در بعضی شرایط حساس که چندین پمپ همزمان مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از طریق برد مرکزی و یا کامپیوتر میزان دقت ورودی و خروجی آن را تغییر داد.

وی گفت: این پمپ می تواند مواد را در حجم و سرعت و فشار مختلف پمپاژ کند که این عمل تا یک سی سی امکانپذیر است .

لازم به ذکر است در بدنه این پمپ از آلیاژهای واکنش ناپذیر مانند طلا، نقره و پلاتین استفاده شده است و در قسمتهای داخلی آن از ژلاتینی استفاده شده که خون به ان حساس نباشد.

گفتنی است بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات با حضور 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش های بین المللی کوالالامپور برگزار شد که در این نمایشگاه 270 نوآوری در زمینه های صنایع هوا فضا، نساجی، کشاورزی، تجهیزات سمعی بصری، فناوری زیستی، ساختمان سازی، برق و الکترونیک، چاپ و بسته بندی ارائه و نفرات برتر جوایزی خود را دریافت کردند.