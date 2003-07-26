۴ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۰۲

فرستاده جديد صلح اتحاديه اروپا به خاورميانه :

اسراييل ساخت و ساز شهرك هاي صهيونيست نشين را متوقف كند

فرستاده جديد صلح اتحاديه اروپا به خاورميانه ضمن تاكيد بر اهميت نقش اين اتحاديه در روند صلح خاورميانه گفت: با توجه به شفاف بودن راهبرد و خط سياسي اروپا در قبال مسائل منطقه ، لازم است نقش تاريخي اين اتحاديه در منطقه حفظ شود .

به گزارش خبرگزاري مهر، مارك اوتي درگفتگو با شبكه هاي  خبري بلژيك با اعلام اين مطلب افزود: نقش كميته چهارجانبه در روند صلح يك نقش رقابتي نسيت .
كميته چهار جانبه مركب ازنمايندگان اتحاديه اروپا، روسيه، سازمان ملل متحد و آمريكا است كه طرح نقشه راه را براي حل مساله فلسطين تهيه و تنظيم كرده است .
اوتي با اشاره به فعاليتهاي موفقيت آميز ديپلماتيك اتحاديه اروپا در تلاش براي برقراري صلح درخاورميانه طي سالهاي گذشته خواستار توقف شهرك سازي رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي فلسطين شد.
فرستاده  جديد صلح اتحاديه اروپا به خاورميانه همچنين از اسراييل خواست تا اجازه تحرك بيشتر را به  فلسطينيان  بدهد.
اوتي همچنين خواستار اعزام نيروهاي پاسدارصلح  به اراضي اشغالي شد و گفت: حضوراين نيروها درسرزمين فلسطين مي تواند به اجراي طرح "نقشه راه " كمك نمايد.

 

 

 

 

  

