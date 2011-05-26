به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح رسمی راه اصلی قم - گرمسار که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش بار ترافیکی با بهره برداری از این طرح گفت: افتتاح این جاده موجب کاهش شدید بار ترافیک بر روی محورهای تهران - قم، آزادراه تهران - قم و محورهای تهران تا گرمسار میشود.
وی ادامه داد: راه اصلی و مستقیم قم به گرمسار به طول ۱۵۰ کیلومتر است که با بهره برداری از این محور ترافیک عبوری از سمت جنوب و غرب کشور که از طریق مسیر قم، تهران، گرمسار در حرکت هستند، کاهش مییابد.
معاون وزیر راه و ترابری صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و همچنین کاهش دو ساعت و نیم زمان طی مسیر قم به مشهد را از مزیتهای بهره برداری از این جاده عنوان کرد.
وی ادامه داد: همچنین بهره برداری از این مسیر غرب، جنوب غربی و جنوب کشور را از طریق این جاده به شرق متصل میکند.
صادقی ادامه داد: این جاده با اعتبار بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان احداث شده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و ترابری گفت: افتتاح راه اصلی قم به گرمسار موجب کاهش شدید بار ترافیک بر روی محورهای تهران - قم و آزادراه تهران به قم میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح رسمی راه اصلی قم - گرمسار که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش بار ترافیکی با بهره برداری از این طرح گفت: افتتاح این جاده موجب کاهش شدید بار ترافیک بر روی محورهای تهران - قم، آزادراه تهران - قم و محورهای تهران تا گرمسار میشود.
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