به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح رسمی راه اصلی قم - گرمسار که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش بار ترافیکی با بهره برداری از این طرح گفت: افتتاح این جاده موجب کاهش شدید بار ترافیک بر روی محورهای تهران - قم، آزادراه تهران - قم و محورهای تهران تا گرمسار می‌شود.



وی ادامه داد: راه اصلی و مستقیم قم به گرمسار به طول ۱۵۰ کیلومتر است که با بهره برداری از این محور ترافیک عبوری از سمت جنوب و غرب کشور که از طریق مسیر قم، تهران، گرمسار در حرکت هستند، کاهش می‌یابد.



معاون وزیر راه و ترابری صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و همچنین کاهش دو ساعت و نیم زمان طی مسیر قم به مشهد را از مزیت‌های بهره برداری از این جاده عنوان کرد.



وی ادامه داد: همچنین بهره برداری از این مسیر غرب، جنوب غربی و جنوب کشور را از طریق این جاده به شرق متصل می‌کند.



صادقی ادامه داد: این جاده با اعتبار بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان احداث شده است.