به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین و مرتفع‌ترین دستگاه کامل حفاری چاه‌های نفت و گاز کشور که به دست متخصصان مجتمع صنعتی فجر شیراز سازمان صنایع دفاع وابسته به وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است، با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقامات وزارت نفت و استان فارس در شیراز به شرکت ملی حفاری ایران تحول گردید.

سردار وحیدی در مراسم پایان ساخت و تحویل این دستگاه حفاری گفت: امروز و به برکت این ایام خجسته، یکی از آرزوهای دیرپای صنعت نفت کشور تحقق یافت و مدیران، متخصصان و کارگران مجرب و سخت کوش مجتمع‌های صنعتی فجر شیراز سازمان صنایع دفاع موفق شدند نخستین و مرتفع‌ترین دستگاه کامل حفاری چاه‌های نفت و گاز را با فناوری بومی در کشور طراحی و تولید کنند و عصر جدیدی در ساخت و تامین تجهیزات صنعت نفت کشور پدید آورده تجلی دیگری از تحریم شکنی را به منصه ظهور برسانند.

سردار وحیدی در تشریح ویژگی های این دستگاه گفت: دستگاه کامل حفاری 000/300/1 پوند ظرفیت، 56 متر ارتفاع از سطح زمین، 330 تن وزن سازه و عمق حفاری آن 7500 متر است.

وی افزود: این دستگاه شامل بخش‌های مکانیک، هیدرولیک، پنوماتیک، برق قدرت و الکترونیک سازه و سیالات است که کارشناسان مجتمع صنعتی فجر شیراز با کار مطالعاتی، فنی با همکاری دانشگاه و بخش خصوصی موفق به ساخت آن شدند.

سردار وحیدی گفت: وزارت دفاع زیرساخت های لازم را بر تولید این نوع دستگاه‌ها فراهم کرده و در حال حاضر با قیمتی رقابتی مطابق با کیفیت و استانداردهای روز دنیا، قادر به تامین نیازهای مختلف صنعت حفاری کشور است.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت دفاع با بکارگیری توانمندی، تخصص و تجارب خود در سه حوزه استراتژیک انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، ظرفیت‌های خالی خود را در خدمت توسعه ملی قرار داده است.

سردار وحیدی در پایان با قدردانی از تلش مدیران، متخصصان و کارگران مجتمع صنعتی فجر شیراز سازمان صنایع دفاع تاکید کرد:‌ جهاد اقتصادی اقتضا می کند با حداکثر سازی بهره وری در کشور ضمن اشتغالزایی مولد، تولید و ثروت ملی را در همه عرصه‌ها افزایش دهیم.