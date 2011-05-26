افزایش قیمت موادمخدر سنتی عامل گرایش به مواد صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح پنجشنبه در سفر به کرمانشاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس خسارتهای جدی متحمل شده است، اظهار داشت: اهمیت و توجه بیشتر به نیروهای انتظامی برای رفع مشکلات این استان مرزی و جبران عقب ماندگی ها و زیر ساختهای امنیتی نسبت به برنامه چهارم توسعه از اهداف عمده ماست.

شاخصهای نیروی انتظامی در کشور ارتقا یافته است

وی از ارتقا شاخصهای نیروی انتظامی در کشور خبر داد و عنوان کرد: بهبود وضع قانون گرایی و ترافیک، مبارزه با قاچاق کالا در مرز و مبارزه با ورود مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و گروهکهای تروریستی از 50 تا 100 درصد تقویت شده، علاوه بر این وضعیت مرزبانی های کشور نیز از 200 درصد پیشرفت برخوردار است.

احمدی مقدم تغییر الگوی مصرف مواد مخدر سنتی به صنعتی را یک هشدار دانست و عنوان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی برای پیشگیری از مصرف مواد صنعتی می تواند در کاهش این معضل اجتماعی بسیار تاثیر گذار باشد.

وی چهار برابر شدن قیمت مواد مخدر سنتی و سخت شدن انتقال این معضل به ایران طی چهار سال گذشته را از عوامل گرایش مردم به مصرف مواد صنعتی دانست و افزود: خلا قانون در کشوردر مقابله با مصرف مواد صنعتی نیزاز عوامل افزایش مصرف این مواد است بنابراین در حال حاضر مبازره در این مورد جدی تر شده و در حال کنترل است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به نحوه جمع آوری معتادان در جامعه، به فرهنگ سازی و عوامل پیشگیری در جامعه در مقابله با این معضل تاکید کرد: جمع آوری معتادان در سطح شهر فقط به ناجا مربوط نمی شود و کلیه دستگاه ها باید در این خصوص همت بگمارند.

احمدی مقدم در پاسخ به این سئوال که آمار مشخصی ازتعداد معتادان کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از معتادان کشور نداریم اما طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر طی یکی دو سال اخیر یک میلیون و 200 هزار معتاد شناسایی شده که علاوه بر این 800 هزار نفر نیز تفننی مواد مخدر مصرف می کنند که با توجه به این آمار احتمال افزایش چند درصدی شمار معتادین در کشور وجود دارد.

نیروی انتطامی با شیوع ناهنجاری درکشور برخورد جدی می کند

وی در خصوص مقابله با بد حجابی با توجه به تغییر فصل در ایران اسلامی نیز اظهار داشت: مقابله با این ناهنجاری اجتماعی خوشبختانه در استان ها همچنین کرمانشاه نسبت به پایتخت کمتر است و اگر نیروی انتظامی با این معضل پیش رونده برخورد کنترل کننده نداشته باشد رفتار بد حجابی در جامعه مرسوم می شود.

فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: نیروی انتطامی با شیوع ناهنجاری درکشور برخورد جدی می کند.