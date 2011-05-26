طرح مبارزه با علفهای هرز در مزارع همدان اجرا شد

شهرام پیشه ور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال طرح مبارزه با علفهای هرز پهن برگ و باریک در 98 هزار و 546 هکتار از مزارع همدان اجرا می شود.

پیشه ور گفت: با اجرای این طرح 50 هزار تن محصول کشاورزی حفظ و باعث افزایش 185 میلیارد ریالی محصولات کشاورزی می شود.

وی با اشاره به اینکه پارسال طرح مبارزه با پهن برگها و باریک برگها در 80 هزار و 877 هکتار اجرا شد، گفت: در سال زراعی گذشته با اجرای این طرح از نابودی 40 هزار تن محصول جلوگیری و 132 میلیارد ریال به ارزش محصولات کشاورزی افزوده شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: برای اجرای موفق این طرح 180 کارشناس بخش خصوصی و 9 شبکه مراقبت دولتی با کشاورزان همکاری دارند.

وی گفت: در این طرح از پنج هزار دستگاه سمپاش پشتی و پنج هزار و 500 دستگاه سمپاش پشت تراکتوری برای توزیع 135 هزار لیتر سم استفاده شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تناوب کشت، آیش در مزارع دیم و بوجاری کردن بذرها را از راهکارهای مبارزه غیر شیمیایی با علف های هرز بیان کرد.

پیشه ور افزود: در سال جاری این طرح در 100 هزار هکتار به صورت تناوب کشت و 150 هزار هکتار آیش در مزارع دیم انجام شد.