به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با راهیابی تیم‌های جئونبوک موتورز، اف سی سئول و سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ذوب آهن و سپاهان ایران، السد قطر، سرزو اوزاکای ژاپن و الاتحاد عربستان به جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها به اتمام رسید.

تا به اینجای مسابقات تیم جئونبوک موتورز کره جنوبی بهترین تیم در میان 32 تیم شرکت کننده در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که دارای بهترین خطوط حمله و دفاع، بیشترین برد و امتیاز است.

تیم سپاهان اصفهان نیز به همراه جئونبوک موتورز کره جنوبی دارای بهترین خط حمله در بین تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان است و موفق شده تا به اینجای مسابقات 17 گل را به ثمر برساند.

همچنین دیدار استقلال ایران - النصر عربستان با 85 هزار و 422 تماشاگر، پرتماشاگرترین دیدار لیگ قهرمانان آسیا تا پایان مرحله یک هشتم نهایی بوده است.

در پایان این مرحله از مسابقات بهترین و بدترین آمار را بازیکنان و تیم‌هایی برجای گذاشتند که اسامی آنها در زیر می آید:

نخستین دیدار: جیجو یونایتد کره جنوبی - تیانجین تدای چین

آخرین مسابقه: السد قطر - الشباب عربستان

پرگل‌ترین بازی: الغرافه قطر 5 - الجزیره امارات 2

کم گل‌ترین بازی: تا به اینجای مسابقات هفت مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسیده است که دیدار بنیادکار ازبکستان - پرسپولیس ایران و الشباب عربستان - ذوب آهن ایران از آن جمله است.

بهترین خط حمله: جئونبوک موتورز کره جنوبی و سپاهان ایران با 17 گل زده

بدترین خط حمله: آرما مالانگ اندونزی با 2 گل‌زده

بهترین خط دفاع: جئونبوک موتورز کره جنوبی با 2 گل خورده

بدترین خط دفاع: آرما مالانگ اندونزی با 22 گل خورده

بیشترین برد: جئونبوک موتورز کره جنوبی با 6 پیروزی

کمترین باخت: سوون سامسونگ کره جنوبی و السد قطر بدون باخت

بیشترین باخت: آرما مالانگ اندونزی و الجزیره امارات با پنج باخت

کمترین برد: آرما مالانگ اندونزی، الجزیره امارات و شانگهای شنهوای چین بدون برد

بیشترین امتیاز: جئونبوک موتورز کره جنوبی با 18 امتیاز

کمترین امتیاز: الجزیره امارات و آرما مالانگ اندونزی با یک امتیاز

جوان‌ترین تیم: پاختاکور ازبکستان با میانگین سنی 5/23 سال

پیرترین تیم: الاتحاد عربستان با میانگین سنی 8/29 سال

بهترین گلزن: فرهاد مجیدی با 6 گل‌زده

زودهنگام ترین گل: محمد قاضی از تیم ذوب آهن در ثانیه 30 دیدار با النصر عربستان

دیرهنگام ترین گل: تاکاشی اوسامی از تیم گامبااوزاکای ژاپن در دقیقه 4+90 دیدار با تیانجین تدای چین، محمد علی الرشید از تیم الاتحاد در دقیقه 4+90 دیدار با پرسپولیس ایران و محمد الشهلوب از تیم الهلال در دقیقه 4+90 دیدار با الجزیره امارات

اولین داور: محمد مسعود الهلال عبدالله از عمان در دیدار جیجو یونایتد کره جنوبی - تیانجین تدای چین

آخرین داور: یوئیچی نیشمورا از ژاپن در دیدار السد قطر - الشباب عربستان

اولین گل: یو دابائو از تیم تیانجین تدای چین در دقیقه 55 دیدار با جیجویونایتد کره جنوبی

آخرین گل: عبدالله کانی از تیم السد قطر در دقیقه 12 دیدار با الشباب عربستان

اولین اخطار: یو دابائو از تیم تیانجین تدا در دقیقه 6 دیدار با جیجو یونایتد کره جنوبی

آخرین اخطار: عبدالکریم حسن از تیم السد قطر در دقیقه 3+90 دیدار با الشباب عربستان

اولین اخراج: مارتین مک فالین از تیم سیدنی در دقیقه 33 دیدار با سوون سامسونگ بلووینگز

آخرین اخراج: حسین عبدالغنی از تیم النصر عربستان در دقیقه 89 دیدار با ذوب آهن ایران

پرتماشاگرترین بازی: دیدار استقلال ایران - النصر عربستان با 85 هزار و 422 تماشاگر

کم تماشاگرترین بازی: دیدار الریان قطر - الامارات امارات با 607 تماشاگر