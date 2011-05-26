30 میلیارد تومان برای خرید بالگردهای امدادی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه صبح پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران حاضر در سومین گردهمایی علمی، کاربردی مدیران جمعیت هلال‌احمر کشور در همدان گفت: برنامه ریزیها به نحوی است که در با توجه به شرایط حادثه خیزی و وسعت هر منطقه یک بالگرد به آن منطقه اختصاص یابد.

انبارهای امداد رسانی مجهز در استانهای کشور راه اندازی شود

فقیه با تاکید بر توسعه و ساخت انبارهای امداد رسانی جمعیت هلال احمر در نقاط مختلف کشور، گفت: در هر منطقه باید حداقل یک انبار امداد رسانی مجهز ایجاد و راه اندازی شود.

وی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به برآوردهای سال جاری در 9 منطقه انبارهایی با اقلام مورد نیاز ایجاد می شود تا در مواقع بروز حوادث در اسرع وقت اقلام مورد نیاز به محل حادثه منتقل شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور تاکید کرد: همچنین در هر شهرستان یک انبار به میزان نیاز آن شهر ایجاد می شود تا در مواقع ضروری خدمات‌رسانی‌های لازم انجام شود.

170 میلیارد ریال به بخش جوانان هلال احمر اختصاص یافت

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور به ایجاد ردیف‌ بودجه مستقل برای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در مجلس یک ردیف بودجه به مبلغ 170 میلیارد ریال برای این امر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این بودجه علاوه بر بودجه‌های اختصاص داده شده توسط سازمان به بخش جوانان است و بخش ‌های دیگر این بودجه به کارهای کلان اختصاص داده می‌شود.

فقیه مهمترین هدف جمعیت هلال احمر کشور در سال جهاد اقتصادی را استراتژی خودکفایی دانست و افزود: این استراتژی را برای بخش‌ بودجه‌ ردیف‌های جاری- پشتیبانی و منابع مالی در نظر داریم.