تعداد پایگاه های اوقات فراغت به 200 مرکز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح پنجشنبه در نشست خبری رادیویی با اشاره به اهمیت پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تابستان گفت: دستگاه های اجرایی استان باید در راستای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان همکاری کنند.

وی همچنین افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزی در مناطق مختلف استان را از جمله اولویتهای استانداری آذربایجان غربی در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد.

جلال زاده توجه به مباحث ملی در رسانه های محلی و صدا و سیمای آذربایجان غربی را مورد تاکید قرار داد و افزود: رسانه های استان باید با حضور کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه و شخصیت های برجسته، مباحث ملی و منویات مقام معظم رهبری را بیشتر به مردم معرفی کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزایش مدت زمان پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی به 20 ساعت اظهار داشت: این رویداد می تواند زمینه را برای معرفی بیشتر ظرفیت ها و پتانسیل های استان و تولید آثار فاخر فراهم کند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح بنگاه های اقتصادی زود بازده در استان گفت: از آغاز اجرای این طرح تاکنون مبلغ 16هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی تعیین تکلیف شده که حدود 14 هزار میلیارد ریال آن نیز به متقاضیان در راستای ایجاد واحد های صنعتی و تولیدی پرداخت شده است.

جلال زاده افزود: از اعتبارات بنگاه های اقتصادی زود بازده در استان چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی باقی مانده بود که بخشی از این میزان اعتبار در راستای پرکردن خلاهای استان در حوزه های مختلف از جمله تولید شیر برای تامین مواد اولیه کارخانجات صنایع تبدیلی و و لبنیات و تولید گوشت قرمز و سفید، افزایش ظرفیت مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه ناوگان حمل و نقل در استان به دلیل وجود پایانه های مرزی و گمرکات به متقاضیان پرداخت می شود.

استاندار آذربایجان غربی افزود: از این میزان تسهیلات بانکی به عنوان سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی با اولویت های استان امسال به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

جلال زاده به امضای تفاهم نامه ساخت سریال شهید مهدی باکری در روز سوم خرداد ، سالروز فتح خرمشهراشاره کرده و گفت: شهید مهدی باکری و دیگر شهدای استان نماد مقاومت و ایثارمردم آذربایجان غربی است و استانداری این استان با همکاری سیما فیلم که بیشتر آثار فاخر صدا و سیما را تولید می کند سریال سردار شهید مهدی باکری را تولید می کند.

وی ساخت یادمان شهید باکری، پیشنهاد نامگذاری روز شهردار به نام شهید باکری در تقویم کشور را از دیگر برنامه های استانداری برای معرفی بیشتر سردار شهید مهدی باکری و تجلیل از رشادتها و از جان گذشتگی های این سردار رشید اسلام عنوان کرد.

این مسئول افزود: استانداری آذربایجان غربی در این راستا با حمایت از آموزش و پرورش استان، استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به روند اجرای مسکن مهر دراستان گفت: در آذربایجان غربی به دلیل کوهستانی بودن اراضی ، واگذاری زمین در مدت زمان بیشتری صورت گرفت و این مسئله باعث کندی روند پیشرفت اجرای مسکن مهر در استان شد.

جلال زاده گفت: در حال حاضر 24 هزار واحد مسکن مهر در استان در حال ساخت است و برای اتمام هرچه زود تر این واحد ها ضروری است اعضای تعاونیهای مسکن مهر آورده های شخصی خود را به موقع پرداخت کنند.