امور مالیاتی شرق استان تهران به اداره کل ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دماوند در آیین ارتقاء درجه اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران که تودیع و معارفه مدیران اسبق و جدید این مجموعه را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: جای بسی امیدواری است تا در سایه این ارتقاء درجه که در شهرستان دماوند و حوزه شرق استان تهران بوجود آمد نواحی یاد شده با توسعه بیشتری همراه شود.



نورمحمد فردی ادامه داد: نهاد امور مالیاتی شرق استان تهران با وجود مواجهه با کمبود امکانات و منابع نیروی انسانی با تلاشی شبانه روزی خدمات بسیاری را به این مناطق ارائه کرده است.



این مسئول با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: سال 90 بنا بر فرموده مقام عظمی ولایت بعنوان سال جهاد اقتصادی منقش گردیده است.



وی بیان داشت: نامگذاری امسال و سال گذشته نشان از دغدغه های رهبر معظم انقلاب پیرامون مباحث اقتصادی است و توسعه نهادهای مالیاتی کشور راهی برای نیل به اهداف عالیه نظام درخصوص مباحث اقتصادی است.



فردی در انتها با قدردانی از تلاشهای مسئول اسبق امور مالیاتی شرق استان تهران گفت: تلاشهای مسئول اسبق امور مالیاتی شرق استان تهران در این مناطق کاملا مشهود بود.



در پایان این مراسم با قدردانی از تلاشهای محسن شیخی و تودیع وی، محمدتقی مشفق بعنوان مدیر جدید اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران معارفه شد.



شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر است که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.