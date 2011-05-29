هرمزگان در عطش لیگ برتر/ فرهنگسازی در ورزشگاه فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل 90 - 89 لیگ دسته اول باشگاههای کشور در حالی با صعود تیمهای داماش گیلان، مس سرچشمه و مقاومت سپاسی شیراز به پایان رسید که شهرداری و آلومینیوم دو نماینده فوتبال استان هرمزگان در این فصل هم راه به جایی نبردند و نتوانستند آرزوی مردم هرمزگان در رسیدن به لیگ برتر را تحقق بخشند.

نمایندگان فوتبال هرمزگان در سالهای اخیر همواره یکی از شانسهای صعود به لیگ برتر بوده اند که متاسفانه در آخرین دیدارها از صعود به لیگ برتر باز مانده اند.

آلومینیوم شروعی خوب و پایانی بسیار بد

حضور موفق آلومینیوم در فصل گذشته و صعود تا مراحل پایانی جام حذفی و بازی متعصبانه بازیکنان در مقابل پرسپولیس در تهران ستایش کارشناسان و منتقدان خود را داشت و تماشاگران را بر آن داشت تا در فصل جدید پیشتر از گذشته از این تیم حمایت کنند.

تیم آلومینیوم هرمزگان پیش از شروع فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک با حفظ سرمربی با تجربه خود وینگو بگوویچ و همچنین جذب بازیکنی همچون داوود سید عباس، احمد مومن زاده، عزیززاده، شریفی و چند بازیکن جوان آینده دار امید زیادی در دل هواداران فوتبال استان برای صعود به لیگ برتر به وجود آورد.

آلومینیوم در حالی فصل را شروع کرد که به نظر می رسید با برگزاری چند اردوی آماده سازی خوب و جذب چندین بازیکن سرشناس این تیم مشکلی برای صعود به لیگ برتر نخواهد داشت اما هر چه مسابقات بیشتر پیش می رفت مشکلات آلومینیوم در گل زنی و ارتباط بین خطوط بیشتر نمایان شد.

یکی از مشکلات اساسی آلومینیوم نداشتن یک مهاجم تمام کننده و گلزن بود و این تیم به شدت با مشکل گلزنی دست و پنجه نرم می کرد و این در حالی بود که پیش از شروع فصل به نظر می رسید با جذب بازیکنی همچون مومن زاده آلومینیوم به مشکل گلزنی بر نخواهد خورد.

دیگر مشکل آلومینیوم تفکر دفاعی زیاد از حد سرمربی این تیم بود که در تمامی مسابقات همواره به دنبال پیروزی با حداقل گل زده بود که این تفکر با ماهیت فوتبال هرمزگان همخوانی نداشت.

آلومینیوم با همه مشکلات در طول فصل نتایج خوبی را به دست آورد و همواره در صدر جدول قرار داشت اما این تیم در دیدارهای پایانی فصل با چند شکست صدر جدول را به مس سرچشمه واگذار و به عنوان تیم دوم به دیدار پلی آف صعود کرد.

آلومینیوم در حالی که از بهترین فرصت برای صعود به لیگ برتر برخوردار بود اما متاسفانه با چند نتیجه بد و عدم تدبیر سرمربی این تیم در دیدارهای پایانی نتوانست به لیگ برتر صعود کند.

شهرداری، ضعیف تر از سالهای قبل

اما دیگر نماینده فوتبال هرمزگان یعنی شهرداری بندرعباس آماده سازی برای این فصل را تقریبا بسیار دیرتر از سایر تیم ها آغاز کرد و تنها یک ماه مانده به شروع این مسابقات با تعیین بازیکنان و کادر فنی شهرداری این تیم کار خود را برای شرکت در لیگ یک آغاز کرد.

شهرداری فصل را در حالی آغاز کرد که مسئولان عالی رتبه استان هرمزگان نظر خاصی روی این تیم داشتند به طوری که استاندار هرمزگان در مراسم تودیع و معارفه شهردار بندرعباس در مرداد ماه 89 به طور رسمی حمایت و پشتیبانی خود را از تیم شهرداری اعلام کرد.

هزینه های میلیاردی راه به جایی نبرد

یکی از مشکلاتی که همواره در تیم شهرداری وجود دارد، حضور دلالان فراوان در کنار این تیم است و در حالیکه هیچ کس از ترکیب بازیکنان جدید تیم شهرداری خبر نداشت به یکباره در جلسه ای در اواخر مرداد ماه 89 حدود 20 بازیکن جدید تیم شهرداری و کادر فنی آرژانتینی این تیم با هزینه ها میلیاردی معرفی شدند.

این درحالی بود که هیچکس متوجه نشد این بازیکنان توسط کدام مربی جذب شده اند و کارلوس فابیان لیب مربی آرژانتینی سرمربی گری تیمی را به عهده گرفت که هیچ آشنایی از بازیکنان به غیر از دلالان و تماشاگران آن نداشت.

محمد جواد سطان زاده شهردار بندرعباس در جلسه معارفه بازیکنان و کادرفنی جدید شهرداری با قاطعیت از صعود شهرداری به لیگ برتر صحبت کرد که در نهایت این امر با هزینه چند میلیاردی شهرداری در این فصل محقق نشد.

شهرداری در میانه های فصل با آشنایی بیشتر لیب از بازیکنان توانست نتایج خوبی را به دست آورد اما به نظر می رسید که همواره افراد زیادی نظر خود را در خصوص ترکیب تیم به لیب تحمیل می کنند و وی از استقلال لازم در تیم برخوردار نیست.

به هر ترتیب با فشارهای زیادی که به علت نتایج ضعیف به لیب وارد آمد وی در فروردین ماه مجبور به استعفا شد و سکان هدایت شهرداری به مسعود اقبالی مدیرفنی این تیم واگذار گردید.

تیم شهرداری که برای صعود به لیگ برتر بسته شده بود در اوخر فصل حتی در معرض سقوط به دسته دو قرار گرفت که در نهایت با چند نتیجه خوب توانست رتبه پنجم را به دست آورد.

اگر بخواهیم مشکلات دو تیم هرمزگانی در عدم صعود به لیگ برتر را بررسی کنیم باید به چند نکته توجه داشت، یکی از این مشکلات، مشکل مدیریتی در راس این دو تیم است.

در حالیکه مدیران این دو تیم در این فصل تصمیم به استفاده از سرمربی خارجی گرفتند اما همواره با آوردن فشار بر روی این مربیان به دنبال تحمیل نظرات خود و یا مشاورانشان بر روی سرمربیان خارجی تیمهایشان بودند.

اقبالی و مهابادی مشاوران مدیران فوتبال هرمزگانی

در میانه های فصل هم مدیران دو تیم با تعیین مدیرفنی برای تیمهای شهرداری و آلومینیوم فشار جدیدی را بر روی این دو تیم وارد آوردند که این امر می تواند یکی از دلایل عدم نتیجه گیری تیمهای هرمزگانی باشد.

حضور اقبالی در شهرداری بندرعباس به تنشهای درون تیمی افزود تا جایی که در بازیهای دور برگشت در کنار فابیان لیپ بازیکنان را راهنمایی می کرد و این خود دلیلی بر تضاد فکری در تیم گشت و فابیان لیپ رفتن را به ماندن ترجیح داد.

مدیرعامل آلومینیوم هم به تاسی از شهرداری در شش هفته مانده به پایان مسابقات داوود مهابادی را به عنوان مشاور خود معرفی کرد که این حرکت باعث دلخوری و اعتراض وینگو بگویچ شد.

البته در این راستا نباید از ضعف سرمربیان خارجی دو تیم هرمزگانی به راحتی گذشت چون این دو تیم یا در دفاع و یا در حمله همواره با مشکل مواجه بودند و مربیان خارجی هم نتوانستند هیچ چاره ای برای مشکلات تیمشان بیندیشند.

مشکل بدنی بازیکنان یکی دیگر از مشکلات نمایندگان فوتبال هرمزگان بود و در حالیکه آنها باید از گرمای هوای بندرعباس به سود خود استفاده کرده و بر حریفان پیروز می شدند، اما بازیکنان دو تیم هرمزگانی همواره در هوای گرم بندرعباس با مشکل ضعف بدنی مواجه می شدند که آخرین نمونه آن هم در دیدار آلومینیوم و مقاومت اتفاق افتاد و بازیکنان آلومینیوم بیشتر در زمین راه می رفتند.

به نظر می رسد که تیمهای هرمزگانی باید به جای هزینه های میلیاردی و آوردن مربیان و بازیکنان مطرح، باید با تکیه بر ظرفیت بومی فوتبال هرمزگان به فکر صعود به لیگ برتر باشند.

همانگونه که در این فصل نیز مشاهده شد دو تیم مس سرچشمه و مقاومت سپاسی شیراز با تکیه بر بازیکنان و مربیان بومی و همچنین با هزینه ای بسیار کمتر از تیم های هرمزگانی به لیگ برتر صعود کنند.

نباید فراموش کرد که دو تیم شهرداری و آلومینیوم متاسفانه در سالهای اخیر هنوز نتوانسته اند اسکلت اصلی تیم خود را حفظ کنند و این عامل نقش بسزایی در عدم نتیجه گیری این تیم نقش داشته است.

لزوم فرهنگسازی در ورزشگاه ها از سوی متولیان فرهنگی

در کنار همه این موارد نباید از تماشاگران و طرفداران دو تیم آلومینیوم و شهرداری غافل شد، تماشاگران هرمزگانی که در طول فصل حمایت چندان خوبی را از تیم های خود انجام ندادند در بازی های پایانی نیز به جای تشویق و حمایت بیشتر به فکر ایجاد مسائل حاشیه ای بودند.

متاسفانه برخی تماشاگران و لیدرها با خط گرفتن از برخی افراد، حاشیه های فراوانی را برای تیمهای هرمزگانی ایجاد کردند و به نظر می رسد هنوز فرهنگ حمایت یکپارچه برای موفقیت تیمها در میان تماشاگران بندرعباسی به وجود نیامده است.

نمونه بارز حرکت تماشاگران در دیدار برگشت آلومینیوم مقابل مقاومت سپاسی بود، به گونه ای که حدود شش هزار تماشاگر بندرعباسی از ابتدای مسابقه هیچگونه حمایتی را از تیم خود انجام ندادند و بلافاصله پس از به ثمر رسیدن گل مقاومت با ایجاد حاشیه در مسابقه در نهایت باعث شدند که این مسابقه نیمه کاره به اتمام برسد و خاطر بازی راه آهن و شهرداری بندرعباس در مرحله پلی آف که با پرتاب آب معدنی و سنگ به سمت بازیکنان نیمه تمام ماند زنده شود و لزوم فرهنگسازی در ورزشگاه ها پیشتر از گذشته توسط مسئولان فرهنگی احساس شود.

دستگاه های فرهنگی هرمزگان در چند سال اخیر در امر فرهنگسازی در ورزشگاه ها به شدت ضعیف عمل کرده اند و می طلبد تا مدیران عالی استان با حضور مستقیم در امر فرهنگسازی در ورزشگاه ها این دستگاه های فرهنگی را پای کار بیاورد.

به هر حال فوتبال هرمزگان در این فصل هم نتوانست لیگ برتری شود تا مردم هرمزگان همچنان در عطش صعود به لیگ برتر باقی بمانند اما فوتبال هرمزگان با داشتن ظرفیتهای فراوان می تواند با تغییر نگرش مدیران هرمزگان نسبت به این رشته و استفاده از ظرفیتهای بومی به لیگ برتر صعود کند.