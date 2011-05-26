پرداخت هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی

محمد آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چهار چوب طرح آمایش صنعتی تاکنون هزار و 293 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی متقاضی دریافت این تسهیلات مصوب شده که از این میان تاکنون هزار میلیارد ریال به این واحدها از سوی بانک عامل پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: تعداد 19 طرح نیمه تمام صنعتی نیز از محل طرحهای آمایش برای دریافت تسهیلاتی افزون بر 180 میلیارد ریال به بانک عامل معرفی شده که در حال طی مراحل لازم برای دریافت تسهیلات هستند.

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی و معدنی گیلان گفت: در قالب طرحهای آمایش صنعتی و معدنی هم اکنون تعداد 61 طرح ایجادی برای استان با اعتباری افزون بر 696 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال شش هزار نفر تعریف شده که از این میان تعداد 46 طرح برای دریافت تسهیلاتی معادل 616 میلیارد تومان به بانک عامل معرفی شدند.

وی ادامه داد: برای این طرحهای ایجادی پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیلات در بانک عامل تصویب شده و بقیه طرحها نیز در حال حاضر انجام مراحل لازم برای برخوردای از تسهیلات هستند.