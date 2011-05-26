مدیر روابط عمومی خوزستان استعفای خود را پس گرفت

سید رسول صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز صبح با آقای حجازی مذاکره داشتم که وی اعلام کرد با استعفای من به شدت مخالف است و دستور داد با قدرت به کار خود ادامه دهم.

وی افزود: متاسفانه در این مدت سوءتفاهماتی به وجود آمد که استاندار تمامی آنها را برایم رفع کرد و من نیز به ایشان قول دادم با قدرت تر از قبل کارم را آغاز کنم.



صالحی تصریح کرد: قصد داریم در روابط عمومی تحولی در تمامی ابعاد ایجاد کنیم و یکی از برنامه های ما ایجاد همدلی و همکاری بیشتر بین تمامی دستگاه های استان برای اعتلای این استان است.