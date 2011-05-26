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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

مدیر روابط عمومی خوزستان استعفای خود را پس گرفت

مدیر روابط عمومی خوزستان استعفای خود را پس گرفت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان پس از مذاکره با استاندار و مخالفت وی با این موضوع، استعفای خود را پس گرفت.

سید رسول صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز صبح با آقای حجازی مذاکره داشتم که وی اعلام کرد با استعفای من به شدت مخالف است و دستور داد با قدرت به کار خود ادامه دهم.

وی افزود: متاسفانه در این مدت سوءتفاهماتی به وجود آمد که استاندار تمامی آنها را برایم رفع کرد و من نیز به ایشان قول دادم با قدرت تر از قبل کارم را آغاز کنم.

صالحی تصریح کرد: قصد داریم در روابط عمومی تحولی در تمامی ابعاد ایجاد کنیم و یکی از برنامه های ما ایجاد همدلی و همکاری بیشتر بین تمامی دستگاه های استان برای اعتلای این استان است.
کد مطلب 1321335

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