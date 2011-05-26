زنان در مسیر پویایی اقتصاد تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی پیش از ظهر پنجشنبه در نقش زنان در سبد اقتصادی خانوار افزود: موجودی به نام بشر می تواند تحت تربیتهای متفاوت قرار گیرد و اولین مهد تربیت دامن مادر است.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری مسائل اقتصادی را اساسی ترین مسئله در سال 90 دانستند و خواست ایشان در این راه مجاهدت و حرکت جهاد گونه نیز بوده است.

وی افزود: دولت نیز طی سالهای اخیر نسبت به تغییر رفتار و سبک زندگی مردم در بخشهای مختلف تلاشهای ارزنده ای داشته است اما از نگاه ژرف و بلند مقام معظم رهبری که سکان دار انقلاب هستند این فعالیتها کافی نیست.



وی تاکید کرد: ما زنان نیز در مسیر اقتصاد به عنوان ارج نهادن به توصیه دین "پرهیز از اسراف و تبذیر" و تکلیف و وظیفه مندی اجتماعی باید تلاش و بر مبنای نیازهای ضروری برنامه ریزی کنیم و آنچه که ضرورت ندارد را حذف و تفنن و چشم و همچشمی را کنار بگذاریم .

مهدوی با توجه به روزشمار هفته گرامیداشت مقام زن گفت: بارها شنیده ایم که حضرت امام خمینی (ره) در تو صیه های اولین خود به زوجین این جمله را می فرمودند " بروید باهم بسازید" ، سازگاری نه به معنای بی تفاوتی و انفعالی رفتار کردن بلکه به معنای اثر گذار بودن در جهت تعالی زندگی چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی است.