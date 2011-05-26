نهادهای حمایتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر پنجشنبه در همایش جشن نسیم مهر افزود: انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان استان زنجان در امر توجه و اقدامات خداپسندانه در حد ظرفیت خود اقدامات مناسبی انجام داده است اما با توجه به نیاز این افراد به کمکهای خیرین و نهادهای حمایتی با کاستیهایی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: برغم حمایتهای صورت گرفته و کسب رتبه نخست در حمایت از زندانیان به نسبت تعداد آنها اما هنوز به خاطر نیاز بیشتر زندانیان به حمایت خیرین باید بیش از گذشته فعالیت کرد.
گلمحمدی به ضرورت توجه نهادهای حمایتی و انجمنهای مربوطه نسبت به رفاه حال خانوادههای زندانیان و خود این افراد اشاره کرد و افزود: نیازهای واقعی خانوادهها باید شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.
نظر شما