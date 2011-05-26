نهادهای حمایتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر پنجشنبه در همایش جشن نسیم مهر افزود: انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان استان زنجان در امر توجه و اقدامات خداپسندانه در حد ظرفیت خود اقدامات مناسبی انجام داده است اما با توجه به نیاز این افراد به کمکهای خیرین و نهادهای حمایتی با کاستی‌هایی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: برغم حمایتهای صورت گرفته و کسب رتبه نخست در حمایت از زندانیان به نسبت تعداد آنها اما هنوز به خاطر نیاز بیشتر زندانیان به حمایت خیرین باید بیش از گذشته فعالیت کرد.



گلمحمدی به ضرورت توجه نهادهای حمایتی و انجمنهای مربوطه نسبت به رفاه حال خانواده‌های زندانیان و خود این افراد اشاره کرد و افزود: نیازهای واقعی خانواده‌ها باید شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر همکاری ارگان‌های دولتی و همچنین نهادهایی همانند شهرداری با این انجمن گفت: نبود درآمد پایدار در انجمن باعث بروز مشکلاتی در ارائه خدمات به خانواده زندانیان شده است که امیدواریم با هماهنگی‌های صورت گرفته شرایط برای ایجاد منبع درآمدی جدید فراهم شود.

گلمحمدی افزود: نیاز مالی و فشار ناشی از غیبت سرپرست خانواده از جمله مواردی است که این خانواده‌ها با آن دست به گریبان هستند و در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که این مشکلات باعث بروز خسارت جبران‌ناپذیری می‌شود.

