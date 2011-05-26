اتمام کارخانه کارتن سازی ارومیه 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کلانتری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند احداث کارخانه تولید کارتن ارومیه افزود: تاکنون برای راه اندازی این واحد تولیدی 220 میلیارد ریال اعتبار ارزی و ریالی هزینه شده که 102 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بنگاه های اقتصادی و کار آفرین بوده و برای تکمیل به 80 میلیارد ریال دیگر نیاز است .

وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید این کارخانه 60 هزار تن در سال بوده و برای 100 نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر بصورت غیر مستقیم زمینه اشتغال ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: عملیات اجرایی این کارخانه در مساحت 84 هزار متر مربع از سال 86 آغاز شده و کاغذ مورد نیاز صنایع بسته بندی و بخصوص مقوای پشت دوزی که در حال حاضر به کشور وارد می شود را تولید خواهد کرد .

استاندار آذربایجان غربی این بازدید بر تسریع در عملیات اجرایی این واحد تاکید کرد و دستورات لازم را برای تامین نقدینگی مورد نیاز این کارخانه صادر کرد .

وحید جلال زاده افزود: مسئولان این واحد تولیدی بگونه ای برنامه ریزی کنند تا این کارخانه هر چه سریع تر مراحل نصب و راه اندازی ماشین آلات خود را سپری کرده و وارد چرخه تولید شود .

استاندار آذربایجان غربی همچنین بیان کرد: مدیریت عالی استان با سیاست گذاری هایی که انجام داده از هرگونه صنعتی که در استان دارای بازار فروش مناسب بوده و بتواند استان و کشور را از واردات برخی کالاها بی نیاز کند حمایت می کند .

همچنین استاندار آذربایجان غربی از واحد تولید ما الشعیر در ارومیه بازدید کرد و گفت: کیفیت محصول تولیدی و نوع بسته بندی در جذب مشتری نقش مهمی ایفا می کند و امروز در بازار های مصرف دنیا محصولات با کیفیت و با بسته بندی مناسب بازار فروش قابل توجهی دارند .

جلال زاده ضمن بررسی مسائل و مشکلات این واحد تولیدی ، دستور تسریع در پرداخت تسهیلات مورد نیاز این واحد تولیدی را صادر کرد .

به گفته مدیر عامل این واحد تولیدی نیز تا کنون برای احداث و خرید ماشین آلات و نسب و راه اندازی آنها 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که 70 میلیارد ریال آن را تسهیلات ریالی و ارزی تشکیل می دهند .

عباس نوباری افزود: ظرفیت اسمی تولیدی سالانه این واحد تولیدی 28 میلیون لیترما الشعیر بوده که قابل افزایش است و با بهره برداری از این واحد تولیدی برای 80 نفر زمینه اشتغال فراهم می شود .