537 مگاوات به ظرفیت شبکه برق خوزستان افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ارفاق افزود: تاکنون تعدادی از سرمایه گذاران برای احداث مولد مقیاس کوچک در استان به واحد جلب مشارکت مراجعه کرده و از این بین برای 20 سرمایه گذار موافقت نامه صادر شده که در مجموع 537 مگاوات در نقاط مختلف شبکه احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: مولد مقیاس کوچک( تولید پراکنده) مجموعه ای از دستگاه ها و یا تاسیسات تولید برق است که اتصال آن به شبکه برق از نظر فنی امکان پذیر بوده و ظرفیت عملی تولید آن در مرحله اتصال به شبکه برق بیش از 25 مگاوات بیشتر نباشد.



ارفاق گفت: در دو دهه گذشته خصوصی سازی و تنظیم بازار از مهمترین عناصر اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده که همزمان با حرکت رو به رشد کشورهای صنعتی در به کار گیری اینگونه مولدها در کشور ما نیز قانونگذار دولت را موظف کرده حداقل 10 درصد از انجام فعالیتهای مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تامین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی نشود و استمرار خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.



وی ادامه داد: همچنین با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که موجب واقعی شدن نرخ انرژی خواهد شد و ایجاد فضای رقابتی در تولید را در پی خواهد داشت استقبال بخش خصوصی با سرمایه های کوچک از این طرح بسیار خوب بوده است.



ارفاق گفت: به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران ،واحدی برای راهنمایی سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذاری در احداث مولد مقیاس موچک به نام واحد جلب مشارکت ایجاد شد که در شرکت برق منطقه ای خوزستان مسوولیت این واحد بر عهده دفتر مدیریت مصرف و برآورد بار است.



مدیر دفتر مدیریت و برآورد بار شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: واحد جلب مشارکت برای آماده سازی طرح، همکاری های لازم را با سرمایه گذار به عمل خواهد آورد از جمله سرمایه گذار را برای دریافت مجوزهای مختلف از جمله محیط زیست، شرکت گاز، اخذ پروانه احداث و استفاده از تسهیلات راهنمایی می کند.



وی، با اشاره به مزایای تولید پراکنده از دید شبکه برق و محیط زیست بیان داشت: افزایش قابلیت اطمینان در تامین برق مصرفی، تولید همزمان برق، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه برق، دوره احداث کوتاه، افزایش عمر تجهیزات شبکه، کاهش در میزان واردات انرژی، کاهش تلفات، بهبود کیفیت توان، کاهش آلاینده های محیط زیست در حالت تولید همزمان برق و حرارت و کاهش مدت زمان خاموشی ها از جمله این مزایا است.



ارفاق همچنین قوانین حمایتی از سرمایه گذاران احداث مولد مقیاس کوچک را بسیار مطلوب عنوان و بیان داشت: خرید تضمینی برق بر اساس نرخ 338 ریال بر کیلو وات ساعت، واگذاری زمین به طور رایگان در شهرکهای صنعتی، واگذاری زمین در محل پست های برق به صورت اجاره بلند مدت و تضمین تامین گاز حداقل 9 تا 12 ماه از جمله این قوانین است.



به گفته وی پیش پرداخت خرید از طریق شرکت های برق ، پرداخت یک چهارم قیمت سوخت، پرداخت هزینه های اتصال به شبکه، امکان استفاده از تسهیلات بانکی و تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و تخصیص ارز خودگردان و امکان ترانزیت از دیگر قوانین حمایتی از سرمایه گذاران احداث مولد مقیاس کوچک است.