مرحله جدید طرح سرشماری اتباع افغانی فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی ظهر پنجشنبه در نشست خبری پیرامون آغاز مرحله جدید طرح سرشماری اتباع غیر مجاز افغانی افزود: در سال گذشته مرحله اول و دوم این طرح در سال گذشته اجرایی شد که طی آن 140 هزار نفر از اتباع غیر مجاز افغانی ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: مرحله سوم این طرح نیز تنها به افرادی اختصاص داد که در مرحله اول و دوم ثبت نام کردند و دارای کد 11رقمی رهگیری هستند تا با مراجع به سایت afghan.moi.irبا دریافت پیرینت در مرحله سوم طرح نیز شرکت کنند که البته باید توجه داشته باشند که زمان حضور افراد نسبت به شماره رهگیری متفاوت است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با بیان اینکه حضور در این طرح می تواند بسیاری از مشکلات مهاجرین غیر مجاز افغانی را برطرف کند، تاکید کرد: تمامی افغانی هایی که به صورت غیر مجاز در استان فارس فعالیت می کنند می توانند با نام نویسی در این طرح از مزایای قانونی برخوردار شوند و از تسهیلاتی که به مهاجرین قانونی داخل استان ارایه می شود استفاده کنند.

فرهادی تصریح کرد: افرادی اجازه حضور در مرحله سوم این طرح را دارند که در مرحله اول و دوم شرکت کرده و دارای کد رهگیری باشند زیرا زمان ثبت نام اولیه به پایان رسیده است.

وی افزود: تعرفه ای که برای دریافت برگه ثبت نام مشخص شده 600 تومان است و هرگونه دریافت وجه بیشتر غیر قانونی و تخلف محسوب می شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس یادآور شد: مخالفتی با حضور و فعالیت اتباع بیگانه نداریم تنها مخالفت ما با اتباع بیگانه غیر مجاز در استان است که به همین دلیل سعی بر قانونی کردن حضور آنها در استان داریم.