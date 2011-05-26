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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

سه میلیارد ریال صنایع دستی از چهار محال و بختیاری صادر شد

سه میلیارد ریال صنایع دستی از چهار محال و بختیاری صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهار محال و بختیاری از صادرات صنایع دستی استان به میزان سه میلیارد ریال درسال گذشته خبر داد.

فیروزه هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان یک میلیارد ریال از طریق گمرک استان  و دو میلیارد ریال از طریق واسطه در تهران صادر شده است.

وی کالاهای صنایع دستی صادر شده را شامل گلیم، قلمکار، سر انداز، البسه محلی، دست بافته ها و نمد برشمرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی نمد و دست بافته ها بوده که به مقصد کشور های اروپایی، کانادا و امریکا صادر شده است.
 
سرپرست معاونت صنایع دستی چهار محال و بختیاری بیان داشت: صنایع دستی به عنوان نماد فرهنگی و هویت ملی می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کند.
 
در حال حاضر 58 رشته فعال صنایع دستی در استان چهار محال و بختیاری وجود دارد.
کد مطلب 1321356

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