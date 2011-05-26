سه میلیارد ریال صنایع دستی از چهار محال و بختیاری صادر شد

فیروزه هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان یک میلیارد ریال از طریق گمرک استان و دو میلیارد ریال از طریق واسطه در تهران صادر شده است.

وی کالاهای صنایع دستی صادر شده را شامل گلیم، قلمکار، سر انداز، البسه محلی، دست بافته ها و نمد برشمرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی نمد و دست بافته ها بوده که به مقصد کشور های اروپایی، کانادا و امریکا صادر شده است.

سرپرست معاونت صنایع دستی چهار محال و بختیاری بیان داشت: صنایع دستی به عنوان نماد فرهنگی و هویت ملی می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

در حال حاضر 58 رشته فعال صنایع دستی در استان چهار محال و بختیاری وجود دارد.