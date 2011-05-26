"خبرگزاری مهر البرز" برگزیده برنامه های کلان فرهنگی سال 89 شد

معاون فرهنگی، مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در حاشیه نشست تخصصی "آگاهی؛ ضرورت تنفس در فضای خبر" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: در راستای عمل به وعده های سال گذشته مبنی بر انعکاس هر چه بهتر اقدامات فرهنگی و هنری منطقه به اصحاب رسانه، مسابقه ای در چهار رشته عکس، تیتر، خبر و گزارش مرتبط با برنامه های کلان فرهنگی سال 89 توسط این معاونت برگزار شده و طی بررسی های کارشناسی رسانه های برتر مشخص شدند.

مهدی عسگری افزود: تاخیر در تحقق این وعده ناشی از تغییر و تحولات ساختاری منطقه و اداری بود که پس از تمرکز فعالیت ها و تامین اعتبار نسبی مورد نیاز، بررسی آثار صورت گرفت و برگزیدگان درهر بخش معرفی شدند.

وی از کسب عناوین برتر توسط خبرگزاری مهر البرز و دو نشریه نوین و پیام آشنا خبر داد و گفت: از میان برگزیدگان، خبرگزاری مهر البرز و نشریات نوین و پیام آشنا با کسب بیشترین عناوین در هر سه مسابقه، بالاترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.

این مسئول با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قاطبه نشریات و رسانه های استان در بازتاب فعالیتهای فرهنگی سال 89 ضمن تقدیر از فعالان این عرصه خاطر نشان کرد:‌ انتخاب برترین ها در بخش های معرفی شده مختص سه برنامه شاخص فرهنگی در سال گذشته شامل جشن روز خبرنگار، کنگره بین المللی "فردوسی شاعری برای همه هزاره ها" و نمایشگاه بزرگ استانی کتاب می باشد.

انتخاب برترینها بر اساس شیوایی، گیرایی و سرعت بوده است

معاون فرهنگی، مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز یادآور شد: انتخاب برترین ها با توجه به سه عنصر شیوایی، گیرایی و سرعت صورت گرفته است. در این راستا تعداد قابل توجهی از نشریات و خبرگزاری ها در این ارزیابی شایسته تقدیر شناخته شده و هر یک موفق شدند در یکی از بخش های اعلام شده عنوان برتر را به دست آورند.

وی نشریات نوین، جام جم، صبح آزادی، سیاست روز، تولید، مهر تابان، روزان، آسمان آبی و توسعه را به عنوان برگزیدگان این رقابت عنوان کرد و گفت:‌ از خبرگزاری ها نیز دو خبرگزاری مهر و ایرنا بهترین آثار را ارائه کردند.

عسگری در پایان از تعامل نزدیک و دوستانه اصحاب رسانه با این معاونت تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با استمرار این فضای دوستانه، گامهای مثبتی درمسیر رشد و تعالی استان برداشته شود.

در این مراسم همچنین علاوه بر اعظم کریمی سرپرست خبرگزاری مهر در استان البرز از سه خبرنگار این رسانه شمسی یوسفی، آسیه چهار باغی و عادله سادات ارشادی با اهدای هدایایی تقدیر بعمل آمد.