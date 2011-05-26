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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

گلستان پیشگام در اجرای طرح خروج دام از جنگل است

گلستان پیشگام در اجرای طرح خروج دام از جنگل است

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی خانوارهای جنگل نشین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: گلستان از پیشگامان اجرای طرح خروج دام از جنگل است.

به گزارش خبرنگار مهر، میربهاء الدین شفاهی پیش از ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی طرح خروج دام در گلستان افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از پیشگامان اجرای طرح و از بهترین مجریان پروژه های طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی خانوارهای جنگل نشین در کشور محسوب می شود. 

وی ضمن تشریح کامل اصلاحات بندهای اجرایی دستورالعمل طرح خروج دام از جنگل از زحمات تمامی همکاران و تلاشگران این عرصه تقدیر و تشکر کرد.  

این کارگاه به منظور بررسی وضعیت دامداران مشمول طرح، خانوارهای جنگل نشین، خرید مسستثنیات افراد واقع در عرصه های جنگلی و نیز چگونگی اعلام هزینه کرد اعتبارات تخصیصی برگزار شد.

این کارگاه با حضور کارشناسان معین ستادی مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و روسای ادارات منابع طبیعی شهرستانها و نیز مسئول و کلیه کارشناسان واحد ساماندهی و خروج دام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد.

طبق آمار تاکنون 300 هزار واحد دامی از عرصه های جنگلی گلستان خارج شدند.
کد مطلب 1321359

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