گلستان پیشگام در اجرای طرح خروج دام از جنگل است

به گزارش خبرنگار مهر، میربهاء الدین شفاهی پیش از ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی طرح خروج دام در گلستان افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از پیشگامان اجرای طرح و از بهترین مجریان پروژه های طرح خروج دام از جنگل و ساماندهی خانوارهای جنگل نشین در کشور محسوب می شود.

وی ضمن تشریح کامل اصلاحات بندهای اجرایی دستورالعمل طرح خروج دام از جنگل از زحمات تمامی همکاران و تلاشگران این عرصه تقدیر و تشکر کرد.

این کارگاه به منظور بررسی وضعیت دامداران مشمول طرح، خانوارهای جنگل نشین، خرید مسستثنیات افراد واقع در عرصه های جنگلی و نیز چگونگی اعلام هزینه کرد اعتبارات تخصیصی برگزار شد.

این کارگاه با حضور کارشناسان معین ستادی مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و روسای ادارات منابع طبیعی شهرستانها و نیز مسئول و کلیه کارشناسان واحد ساماندهی و خروج دام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد.

طبق آمار تاکنون 300 هزار واحد دامی از عرصه های جنگلی گلستان خارج شدند.