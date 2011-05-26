رقابت هنرمندان مسجدی 24 استان کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید روحانی، شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره هنرهای تجسمی ترنج که در مجتمع فرهنگی هنری مریم برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های برگزاری این جشنواره عنوان کرد: سیاست‌هایی که دبیرخانه سومین جشنواره ترنج گرفت این بود که علاوه بر استفاده از تجربه جشنواره گذشته، برنامه‌های جانبی در نظر گرفته شود که شرکت کنندگان ضمن حضور در جشنواره، استفاده‌های فراوانی از فضای معنوی شهر قم ببرند و با دست پر برگردند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه سومین جشنواره هنرهای تجسمی ترنج در پنج رشته برگزار می‌شود، تصریح کرد: این جشنواره در رشته‌های عکاسی، طراحی و نقاشی، کاریکاتور، گرافیک و خوشنویسی برگزار می‌شود که 558 اثر از 28 استان کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که 84 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم از تشکیل گالری آثار رسیده به جشنواره ترنج خبر داد و اظهار داشت: تعداد 180 اثر برای نمایش در گالری که در مجتمع فرهنگی هنری مریم برپا شده انتخاب شد.



در این مراسم پیام آیت الله مقتدایی به جشنواره نیز قرائت شد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به ایراد سخنرانی پرداخت.



مراسم اختتامیه سومین جشنواره هنرهای تجسمی ترنج، صبح روز جمعه با حضور حجت الاسلام پناهیان، شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز جهانی اهل بیت(ع) قم برگزار می‌شود.