بهره برداری از نخستین مجتمع فلزکاران ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند احداث مجتمع فلزکاران ارومیه، افزود: عملیات احداث این مجتمع از سال 83 در قالب 298 واحد آغاز و تاکنون 80 میلیارد ریال برای احداث و اتمام آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری واحد های این مجتمع به فلزکاران ارومیه آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه تمامی واحد های آن به متقاضیان واگذار شود، اظهار داشت: این مجتمع دارای تمامی زیر ساختهای لازم بوده و هر واحد بدون هزینه، پروانه کسب دریافت می کند.

این مسئول مجتمع حبوبات، مجتمع اتومبیل فاز یک و دو را از دیگر مجتمعهای صنفی فعال در شهرستان ارومیه عنوان کرد و گفت: احداث مجتمع صنفی اتومبیل فاز سه و مجتمع صنفی درودگران نیز در دست اقدام است.

استاندارآذربایجان غربی نیز در این بازدید احداث مجتمع های اختصاصی صنوف مختلف بویژه صنایع آلاینده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم نظیر این مجتمع در صنوف مختلف در استان احداث شود .

وحید جلال زاده از فلزکاران ارومیه خواست با توجه به شرایط مطلوب این مجتمع و فراهم بودن زیر ساختهای لازم در این مجتمع فعالیت کنند.