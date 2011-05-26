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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

تیرماه جاری انجام می شود/

بهره برداری از نخستین مجتمع فلزکاران ارومیه

بهره برداری از نخستین مجتمع فلزکاران ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از آماده بهره برداری شدن نخستین مجتمع فلزکاران ارومیه تا تیرماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند احداث مجتمع فلزکاران ارومیه، افزود: عملیات احداث این مجتمع از سال 83 در قالب 298 واحد آغاز و تاکنون 80 میلیارد ریال برای احداث و اتمام آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری واحد های این مجتمع به فلزکاران ارومیه آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه تمامی واحد های آن به متقاضیان واگذار شود، اظهار داشت: این مجتمع دارای تمامی زیر ساختهای لازم بوده و هر واحد بدون هزینه، پروانه کسب دریافت می کند.

این مسئول مجتمع حبوبات، مجتمع اتومبیل فاز یک و دو را از دیگر مجتمعهای صنفی فعال در شهرستان ارومیه عنوان کرد و گفت: احداث مجتمع صنفی اتومبیل فاز سه و مجتمع صنفی درودگران نیز در دست اقدام است.

استاندارآذربایجان غربی نیز در این بازدید احداث مجتمع های اختصاصی صنوف مختلف بویژه صنایع آلاینده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم نظیر این مجتمع در صنوف مختلف در استان احداث شود .

وحید جلال زاده از فلزکاران ارومیه خواست با توجه به شرایط مطلوب این مجتمع و فراهم بودن زیر ساختهای لازم در این مجتمع فعالیت کنند.

کد مطلب 1321367

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