8 تیم در اولین دوره مسابقات منطقه ای ماشین های شیمیایی رقابت کردند

هدی عبدی مدیر، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات در راستای ارتقای سطح علمی و آشنایی دانشجویان رشته شیمی با مباحث کاربردی شیمی و عملی شدن اندوخت های علمی آنان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این مسابقه دو تیم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، تیم واحد فراهان و پنج تیم از واحد گرگان شرکت داشتند.

عبدی یادآورشد: در این مسابقات تیم های سونا و لاندا از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مقامهای اول و دوم را کسب کردند.

وی بیان داشت: همچنین تیمهای پرشان از واحد فراهان و تیم آلا واحد شاهرود مقام سوم و چهارم را کسب کردند.

