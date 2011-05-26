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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

در گرگان/

8 تیم در اولین دوره مسابقات منطقه ای ماشین های شیمیایی رقابت کردند

8 تیم در اولین دوره مسابقات منطقه ای ماشین های شیمیایی رقابت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: هشت تیم در اولین دوره مسابقات منطقه ای طراحی ماشینهای شیمیایی (کمیکار) در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان رقابت کردند.

هدی عبدی مدیر، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات در راستای ارتقای سطح علمی و آشنایی دانشجویان رشته شیمی با مباحث کاربردی شیمی و عملی شدن  اندوخت های علمی آنان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این مسابقه دو تیم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، تیم واحد فراهان و پنج تیم از واحد گرگان شرکت داشتند.

عبدی یادآورشد: در این مسابقات تیم های سونا و لاندا از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مقامهای اول و دوم را کسب کردند.
 
وی بیان داشت: همچنین تیمهای پرشان از واحد فراهان و تیم آلا واحد شاهرود مقام سوم و چهارم را کسب کردند.
 
کد مطلب 1321372

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