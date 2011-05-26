آب لرستان به قم رسید/ لرستانیها چشم انتظار پرداخت حقابه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه استان لرستان پس از استانهای شمالی کشور یکی از پرباران ترین استانهای کشور است ولی هنوز مردم این استان نتوانسته اند از این موهبت خدادادی که خداوند به آنها ارزانی داشته بهره مند شوند به طوریکه علاوه بر بحث کشاورزی و صنعت بخش اعظمی از روستاهای استان لرستان فاقد نعمت آب آشامیدنی سالم هستند.

از سوی دیگر از کل زمین های کشاورزی زیر کشت در استان لرستان تنها 25 درصد آبی است که این امر هر ساله موجب خسارات جبران ناپذیری به کشاورزی این استان به عنوان پایه اقتصاد مردم لرستان می شود.

این در حالیست که با اجرای پروژه "قمرود" سالانه میلیون ها مترمکعب آب از لرستان به مناطق مرکزی ایران می رود در حالیکه هیچ گونه حقآبه ای برای مردم این استان به رغم محرومیت در نظر گرفته نشده است.

از سوی دیگر با وجود اینکه پروژه قمرود برای مردم برخی از شهرها و استانهای کشور پروژه ای حیات بخش بود اما مردم شهرستان الیگودرز به عنوان یکی از پرآب ترین شهرستانهای استان با اجرای این پروژه از کمبود آب به شدت رنج می برند.

باغات خشک شده در اثر کم آبی

این پروژه شاید در نگاه اول از سوی مسئولان وزارت نیرو به نام طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود نام نهاده شده باشد اما در واقع این پروژه از روستاهای الیگودرز در استان لرستان آغاز می شود و به نوعی آبی که در تونلهای این طرح انتقال جاری می شود، قبل از اینکه آب دز باشد، آب لرستان است.

گرچه از یکسو پروژه انتقال آب قمرود موجب خشکی زمینهای کشاورزی و رودخانه های برخی از روستاهای الیگودرز و در نتیجه مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان این روستاها شده است اما از سوی دیگر انتقال آب لرستان به مرکز ایران را می توان یکی از پروژه های مهم و بزرگی دانست که دارای اهمیت ملی است ولی باید این دو زاویه به دقت و به موازات هم مورد توجه قرار گیرد.

هنوز خبرنگاران لرستانی فراموش نکرده اند که پرویز فتاح وزیر وقت دولت نهم هنگام حضور در لرستان و پس از دیدن محرومیت در عمق جان این استان، پشت دوربین های تلویزیونی برای محرومیت استان لرستان اشک ریخت اما یادآوری می کنیم که هنوز سئوال نماینده خرم آباد از وزیر نیرو بی پاسخ است که آقای فتاح پس حق لرستان از پروژه قمرود چه می شود؟

وزیر نیرو دولت نهم با طرح این موضوع که مدعی احقاق حقوق مردم الیگودرز از طرح قمرود است در حاشیه سفر دولت به استان لرستان اظهار داشت: انتقال آب از سرشاخه های دز در استان لرستان و شهرستان الیگودرز به روستاهای مسیر این خط انتقال آسیب رسانده است.

پرویز فتاح تاکید کرد: با توجه به اینکه پروژه انتقال آب لرستان به قمرود با همراهی مردم منطقه به ثمر رسیده است بنابراین باید از محل این پروژه یا پروژه های دیگر آب مورد نیاز منطقه الیگودرز تامین شود.

این در حالیست که پیش از این نیز مدیرعامل قبلی شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت اعطاء حقابه پروژه قمرود به لرستان تاکید کرده بود.

وزیر وقت نیرو در مراسم آغاز عملیات اجرایی انتقال آب به قم

علیرضا الماسوندی با اشاره به در نظر گرفته شدن سد خان آباد، کمندان و حوضیان برای شهرستان الیگودرز، تصریح کرد: حقابه جریان پایه ای که در منطقه استفاده می شده محفوظ است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: به طور قطع اگر حقابه ای دیده نشده است وزارت نیرو مکلف است مجدد بررسی کند و این حقابه داده شود.

الماسوندی با تاکید بر اینکه حقابه تکلیف قانونی و به گردن ماست، یادآور شد: قرار نیست حق مردم الیگودرز و استان لرستان ضایع شود و دولت موظف است که حقابه ها را مطابق تکلیفی که قانون توزیع عادلانه آب بر عهده ما گذاشته است بدهد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: دولت باید خسارت‌های ناشی از انتقال آب الیگودرز به قم را جبران و حقابه این پروژه را به مردم این شهر بدهد.

حجت الله رحمانی با تاکید بر اینکه ما نگران این نیستیم که آب الیگودرز به قم می رود، تصریح کرد: ولی با توجه به اینکه اجرای این پروژه خسارت‌هایی به مردم منطقه وارد کرده است خواستار پیگیری دولت برای رفع این مشکلات هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها سرمایه مردم در منطقه الیگودرز آب است، یادآور شد: متاسفانه حتی در زمان کلنگ زنی این پروژه استاندار، فرماندار و نمایندگان مجلس لرستان را هم دعوت نکردند تا مبادا حقی از سوی مردم و مسئولان این استان مطرح شود.

آغاز انتقال آب به قم

رحمانی بیان کرد: با پیگیری‌ها و اعتراضات صورت گرفته اعتبارات خوبی به سد حوضیان که تعطیل شده بود اختصاص یافت و وزیر وقت نیرو نیز اعلام کرد که چون سرمایه مردم از دستشان رفته است، طرح‌هایی پیشنهاد شود که با ارائه این طرح‌ها قرار است دو سد دیگر در الیگودرز احداث شود.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه ویژه دولت به استان لرستان و شهرستان الیگودرز به عنوان منطقه ای محروم، خواستار تحقق وعده ها در زمینه اعطا حق آبه لرستان در پروژه قمرود شد.

به هر حال امروز سالها از این سخنان و وعده های مسئولان وقت برای تحقق حقابه مردم لرستان و شهرستان الیگودرز می گذرد و مردم این استان انتظار دارند که با توجه به شیرین شدن آب شهر قم به عنوان پایگاه و مرکز تشیع، کام مردم استان محروم لرستان هم از عدالت محوری دولت دهم شیرین شود.

به هر حال آنچه که موجب نگرانی مردم لرستان است نه انتقال آب به قم است بلکه قائل نشدن هیچ حقی برای استان لرستان و مردم محروم روستاهای الیگودرز است که به نظر می رسد نیازمند راهکاری اصولی از سوی دولتمردان است.