محیط آموزشی و زمان در یادگیری مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، داود مراتی ظهر پنجشنبه در همایش سازه ها نرام افزارها ی آموزش فارسی و هدیه آسمانی افزود: معلم به عنوان اصل اساسی در بحث تعلیم و تربیت بدون مسلح شدن به ابزارهای جدید نمی تواند معلم موفق باشد.

وی ادامه داد: باید معلمان در راستای ارتقای آموزشی روشهای شیوه تدریس را یاد بگیرند و از نرم افزارهای تولیدی برای یاد گیری استفاده کنند.

مسئول آموزش مجتمع آموزشی عالی پیامبر اعظم (ص) تربیت معلم ایجاد فضا و محیط شاد برای یادگیری دانش آموزان را در یاد گیری دانش آموزان بسیار مهم عنوان کرد و گفت: معلمان با ایجاد فضای شاد و بدور از هر گونه استرس می توانند درک و یادگیری دانش آموزان را بالا ببرند، بنابراین معلمان باید در این راستا نقش آفرینی و فضا را فراهم کنند .

مسئول آموزش مجتمع آموزشی عالی پیامبر اعظم (ص) تربیت معلم کشور یاد آور شد: استفاده از نرم افزارها، یادگیری را افزایش می دهد بنابراین باید معلمان در نرم افزارها از روشها و شیوه های درست و مختلف متناسب با زمان و محیط برای یادگیری استفاده کنند.

مراتی افزود: در حال حاضر فضای کشور فضای فناوری اطلاعات است و باید تحولی که ایجاد می شود در آموزش و پرورش و یادگیری متناسب با فناوری روز باشد بنابراین نرم افزار هدف نیست بلکه یک وسیله است و باید جامعه با این تغییر سرعت خود را به جوامعی که با این فناوری پیشرفت کرده اند، برساند .

مراتی ادامه داد: معلمان باید آموزش و از طریق الکترونیک، وب، موبایل، دیجیتال همراه را در نظر داشته باشند و نرم افزارهای که تولید می کنند، خسته کننده نباشد این نرم افزارها در راستای ارتقای دانش آموزان باشد.

مسئول آموزش مجتمع آموزشی عالی پیامبر اعظم (ص) تربیت معلم افزود: زمانی که معلم رشد کند جامعه رشد می کند.