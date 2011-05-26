کتاب "شعر از من، شفاعت از شما" در حوزه هنری ایلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه اشعار عبدالحسین رحمتی است که با حمایت مالی حوزه هنری استان ایلام چاپ شده است.
محمد علی قاسمی مدیر حوزه هنری ایلام اعلام کرد: در ادامه روند چاپ آثار برتر شاعران و نویسندگان استان ایلام مجموعه شعر "شعر از من، شفاعت ازشما" از شاعر دهلرانی عبدالحسین رحمتی است که با حمایت مالی حوزه هنری استان ایلام چاپ شده است.
وی در ادامه گفت: شعر از من شفاعت از شما مجموعه 32 قطعه شعر آیینی و عاشورایی است.
قاسمی گفت: این کتاب در شمارگان هزار نسخه و در 70 صفحه، با قیمت روی جلد 2500 تومان توسط انتشارات برگ آذین چاپ و منتشر شده است
پروین کلانتری طراحی جلد این کتاب را انجام داده است.
