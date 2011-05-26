کتاب "شعر از من، شفاعت از شما" در حوزه هنری ایلام منتشر شد

محمد علی قاسمی مدیر حوزه هنری ایلام اعلام کرد: در ادامه روند چاپ آثار برتر شاعران و نویسندگان استان ایلام مجموعه شعر "شعر از من، شفاعت ازشما" از شاعر دهلرانی عبدالحسین رحمتی است که با حمایت مالی حوزه هنری استان ایلام چاپ شده است .

وی در ادامه گفت: شعر از من شفاعت از شما مجموعه 32 قطعه شعر آیینی و عاشورایی است.

قاسمی گفت: این کتاب در شمارگان هزار نسخه و در 70 صفحه، با قیمت روی جلد 2500 تومان توسط انتشارات برگ آذین چاپ و منتشر شده است