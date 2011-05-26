امکانات آموزشی گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر پنجشنبه در جلسه ساماندهی آموزش و پرورش افزود: امسال محوری ترین کار در آموزش و پرور ش ساماندهی است که شامل سه بخش ساماندهی فضاهای آموزشی- نیروی انسانی و ساماندهی امور مالی می شود.

وی با تاکید بر جدی عمل کردن در خصوص رویت بخشنامه ها توسط همکاران فرهنگی به مدیران شهرستان سفارش کرد که واحد های نظارتی خود را فعال تر کرده و با آمادگی بیشتری به بحث ثبت نام دانش آموزان در سال جدید وارد شوند.

پایین محلی گفت: برای ثبت نام دانش آموزان دریافت پول ممنوع بوده و دانش آموزان باید با کارت ملی ثبت نام شوند و مدارس غیر دولتی نیز باید بر اساس مقررات جاری آموزش و پرورش عمل کنند.

وی افزود: همچنین شماره تلفنی در اختیار مردم قرار داده شود تا اگر کسی در این خصوص شکایتی داشت بتواند به طور مستقیم با مدیر شهرستان مربوطه تماس بگیرند.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در خصوص ساماندهی نیروی انسانی و امکانات آموزشی با تاکید بر اولویت ساماندهی معلمان در روستاهای دور، خواستا تجهیز امکانات آنها شدند و سپس به ساماندهی شهرها پرداخته شود.



وی تاکید کرد: همچنین تا پایان مرداد امسال باید تعداد معلمان مدارس مشخص شده باشد.



پایین محلی افزود: بحث ساماندهی در مقطع ابتدایی بسیار جدیست و هیچگونه کمبودی نباید در این زمینه مشاهده شود و در صورت لزوم از نیروهای ابتدایی شاغل در مقاطع دیگر که تغییر رسته نداده اند، استفاده شود.