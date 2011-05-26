امکانات آموزشی گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر پنجشنبه در جلسه ساماندهی آموزش و پرورش افزود: امسال محوری ترین کار در آموزش و پرور ش ساماندهی است که شامل سه بخش ساماندهی فضاهای آموزشی- نیروی انسانی و ساماندهی امور مالی می شود.
وی با تاکید بر جدی عمل کردن در خصوص رویت بخشنامه ها توسط همکاران فرهنگی به مدیران شهرستان سفارش کرد که واحد های نظارتی خود را فعال تر کرده و با آمادگی بیشتری به بحث ثبت نام دانش آموزان در سال جدید وارد شوند.
پایین محلی گفت: برای ثبت نام دانش آموزان دریافت پول ممنوع بوده و دانش آموزان باید با کارت ملی ثبت نام شوند و مدارس غیر دولتی نیز باید بر اساس مقررات جاری آموزش و پرورش عمل کنند.
پایین محلی افزود: بحث ساماندهی در مقطع ابتدایی بسیار جدیست و هیچگونه کمبودی نباید در این زمینه مشاهده شود و در صورت لزوم از نیروهای ابتدایی شاغل در مقاطع دیگر که تغییر رسته نداده اند، استفاده شود.
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