دشمن پیشرفت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان بستان آباد اظهار داشت: در شرایط فعلی، برخورد نظام سلطه با نظام جمهوری اسلامی از ساقط کردن نظام به ممانعت از پیشرفت و توسعه نظام تغییر ماهیت داده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران به برکت ولی فقیه با شوکت و قدرت، مسیر پیشرفت و رشد خود را طی می کند، اظهار داشت: عامل ولایت فقیه عامل عبورکشورمان از گردنه های خطرناک بوده و همین امر منجر به تعالی روزافزون ایران خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بدون رشد و تعالی، یک نظام بی خاصیت است تصریح کرد: دشمن به دنبال عملیاتی کردن ایده خود دایر بر زدودن انگیزه رشد و پیشرفت از نظام جمهوری اسلامی ایران است.

بیگی تاکید کرد: نظام سیاسی مقتدر بدون تعقیب هدفی به نام رشد و تعالی نمی تواند به نیازهای جامعه خود پاسخ دهد.

وی افزود: سرنوشت نظام های سیاسی که فاقد انگیزه رشد و پیشرفت باشند اضمحلال و نابودی است و لذا ایران هرگز از مسیر با عزتی که انتخاب کرده است، دست نخواهد کشید.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران در مسیر هسته ای شدن و یا دستیابی به فناوری های نوین موفقیت های قابل توجهی کسب کرده است به دلیل ثبات قدم در مسیر انتخاب شده خود دارد.

وی با بیان اینکه ایران هم اکنون به کشوری الهام بخش و تاثیر گذار در منطقه تبدیل شده است، اضافه کرد: دشمن درصدد تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی به نظامی خاموش، ساکت وبی اثر است اما خیزش های مردمی در کشورهای منطقه و دیانت خواهی و اسلام خواهی آن ملت ها نشان داد تلاش دشمنان بی نتیجه بوده است.

بیگی از ولایت فقیه به عنوان دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی ایران یاد و خاطرنشان کرد: نظام سلطه به دنبال کمرنگ جلوه دادن این دستاورد با ارزش است و نمود یافتن آن در سطح جهانی را در تضاد با منافع خود می داند.