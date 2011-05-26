  1. استانها
  2. گلستان
۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

41 برگزیده جشنواره نقاشی کودک در گلستان معرفی شدند

41 برگزیده جشنواره نقاشی کودک در گلستان معرفی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: 41 برگزیده نخستین جشنواره نقاشی کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گلستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره نقاشی کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس و برای  سنین 6 تا 17 سال در محورهای "من اگر در جبهه بودم، کودکان و جنگ، از پشت جبهه چه خبر، راههای مقابله رزمندگان با دشمن در دفاع مقدس، پدرم، برادرم به جبهه می روند، دانش آموزی و تحصیل در دوران دفاع  مقدس و ...." فراخوان شد.

بیش از 250 اثر نقاشی با موضوع دفاع مقدس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که داوران 41 اثر را به عنوان آثار برگزیده اول، دوم، سوم و تقدیر شده معرفی کردند. 

"رضوانه احمدی، آیدا آق آتابای، فرزانه احمدی، راحله مفرح داشلی برون، علی شیرزاد، صفورا مقدسی قوجق و عالیه بازیار" از مرکزگنبد، "شیما افصلی" از مرکز گرگان،  "عبدالرئوف ارازلی و مبثم قایل " از مرکز آق قلا برگزیدگان اول این جشنواره معرفی شدند.
 
همچنین هیئت داوران این جشنواره از"زهرا دوگونچی و هانیه قوانج زاده" از آق قلا، "مهدی سرهنگی، آریا جوانمهر و  مصطفی زرنگیان" از گنبد، "محسن صادقلو،  ابوافضل رجبلو و مهدیه روشناس، از رامیان و "سارا و نرگس کرامتلو" از مینودشت له عنوان برگزیدگان دوم این جشنواره نام بردند.
 
رتبه سوم جشنواره نقاشی کودک و نوجوان دفاع مقدس را "زهرا کاظمی و فائزه شمس آبادی" از مینودشت، "علی عباس زاده" از کلاله، " فاطمه آجودانی، نیما مداح، یاسمین موسوی، محمد مهدی صفر زاده، مهسا گرزین و هستی بخشیانی" از گرگان و "آریا حسینی" از کردکوی از آن خود کرده اند.
 
در پایان بیانیه هیئت داوران این جشنواره نیز "محمد متین انوشه، سینا شیخ نظری، مائده ترک کوهسار، مریم کاشانیان و حدیثه حیدری" به عنوان صاحب اثران قابل تقدیر معرفی شدند.                                      
کد مطلب 1321383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها