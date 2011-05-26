41 برگزیده جشنواره نقاشی کودک در گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره نقاشی کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس و برای سنین 6 تا 17 سال در محورهای "من اگر در جبهه بودم، کودکان و جنگ، از پشت جبهه چه خبر، راههای مقابله رزمندگان با دشمن در دفاع مقدس، پدرم، برادرم به جبهه می روند، دانش آموزی و تحصیل در دوران دفاع مقدس و ...." فراخوان شد.

بیش از 250 اثر نقاشی با موضوع دفاع مقدس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که داوران 41 اثر را به عنوان آثار برگزیده اول، دوم، سوم و تقدیر شده معرفی کردند.

"رضوانه احمدی، آیدا آق آتابای، فرزانه احمدی، راحله مفرح داشلی برون، علی شیرزاد، صفورا مقدسی قوجق و عالیه بازیار" از مرکزگنبد، "شیما افصلی" از مرکز گرگان، "عبدالرئوف ارازلی و مبثم قایل " از مرکز آق قلا برگزیدگان اول این جشنواره معرفی شدند.

همچنین هیئت داوران این جشنواره از"زهرا دوگونچی و هانیه قوانج زاده" از آق قلا، "مهدی سرهنگی، آریا جوانمهر و مصطفی زرنگیان" از گنبد، "محسن صادقلو، ابوافضل رجبلو و مهدیه روشناس، از رامیان و "سارا و نرگس کرامتلو" از مینودشت له عنوان برگزیدگان دوم این جشنواره نام بردند.

رتبه سوم جشنواره نقاشی کودک و نوجوان دفاع مقدس را "زهرا کاظمی و فائزه شمس آبادی" از مینودشت، "علی عباس زاده" از کلاله، " فاطمه آجودانی، نیما مداح، یاسمین موسوی، محمد مهدی صفر زاده، مهسا گرزین و هستی بخشیانی" از گرگان و "آریا حسینی" از کردکوی از آن خود کرده اند.

در پایان بیانیه هیئت داوران این جشنواره نیز "محمد متین انوشه، سینا شیخ نظری، مائده ترک کوهسار، مریم کاشانیان و حدیثه حیدری" به عنوان صاحب اثران قابل تقدیر معرفی شدند.