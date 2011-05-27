به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در اولین همایش دانش آموختگان نانو فناوری، این فناوری را زمنیه ای مناسب برای رشد جوامع ذکر کرد و افزود: همه کشورهایی که امروزه دارای اقتدار هستند بخش عمده ای از برنامه های خود را بر توسعه علم و فناوری متمرکز کردند که بخشی از این برنامه های به توسعه فناوری نانو اختصاص داده شده است.

رئیس انجمن نانو فناوری ایران، به سابقه توسعه فناوری نانو در ایران اشاره کرد و یاداور شد: اولین محصول نانو فناوری محققان کشور در سال 85 با عنوان "نانو سیب" به عنوان آنتی باکتریال به بازار عرضه و زمینه هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شد.



وی همچنین به درآمدهای ناشی از محصولات نانویی در دنیا اشاره و اضافه کرد: در سال 2010 آمریکا 35 میلیارد دلار از فروش محصولات نانویی خود ارزش افزوده به دست آورد که براورد می شود این میزان در سال 2014 به 75 میلیارد دلار برسد.



شریعتی، ارزش بازار جهانی محصولات نانویی در دنیا در سال 2015 را مبلغ 2 هزار و 840 میلیارد دلار ذکر کرد و ادامه داد: 36 درصد این میزان به آمریکا، 31 درصد به اتحادیه اروپا، 27 درصد به آسیا و 6 درصد به سایر کشورها تعلق دارد.



وی رسیدن به این جایگاه را در گرو 5 شاخص توسعه ای دانست و خاطر نشان کرد: رسیدن به این ارقام در گرو توجه به 5 شاخص توسعه ای شامل میزان اختراعات ثبت شده، میزان ارجاعات به مقالات ISI، سرمایه گذاری در بخشهای تحقیق و توسعه (R&D)، بازار محصولات فناورانه و میزان ریسک سرمایه گذاری است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این سمت حرکت کردند.



رتبه بندی دانشگاه ها

رئیس انجمن نانوفناوری در ادامه به رتبه بندی دانشگاه های ایران در حوزه نانو اشاره کرد و گفت: در سال 2010 شاخصهای رتبه بندی دانشگاه ها را تغییر دادند که این تغییرات به ضرر دانشگاه های ایران بود.

وی در این باره توضیح داد: در سال 2010 حضور دانشجویان و اساتید خارجی در دانشگاه ها، میزان بودجه های پژوهشی دانشگاه ها و نظر خواهی از چهره های شاخص جهانی در خصوص دانشگاه ها از جمله شاخصهای رتبه بندی دانشگاه ها ذکر شد که به دلیل تحولات سیاسی و شرایط بین المللی، دانشگاههای ایران شانس کسب امتیاز از این شاخص ها را از دست داد.

رئیس انجمن نانو فناوری ایران رتبه کل دانشگاه تهران در سال 2009 را 169 و رتبه کل دانشگاه شریف را 507 در میان دانشگاه های دنیا عنوان کرد و ادامه داد: در سال 2010 با توجه به این شاخص ها دانشگاه مالزی به دلیل جذب اساتید و دانشجویان خارجی و عربستان به دلیل اختصاص بودجه های پژوهشی کلان به دانشگاه ها حائز رتبه های بالایی شدند.

به گفته وی رتبه کل دانشگاه تهران در سال 2010 به رتبه 415 و رتبه کل دانشگاه صنعتی شریف به 527 تنزل پیدا کرد.

تعداد پایان نامه های نانو فناوری





وی به بیان روند توسعه فناوری نانو در ایران پرداخت و یاداور شد: در سال 83 تعداد 6 دانشگاه مجوز راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی نانوفناوری را دریافت کردند و با ورود اساتید به این حوزه تا پایان سال 89 حدود 2 هزار و 814 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و 818 پایان نامه در دوره دکتری تعریف و اجرایی شد.



شریعتی بیشترین میزان پایان نامه ها را مربوط به دانشگاه تهران با 346 مورد و کمترین تعداد را مربوط به دانشگاه صنعتی سهند با 210 پایان نامه دانست و افزود: سهم تولید علمی ایران در حوزه نانو فناوری در سال 2001 که شامل انتشار مقاله در مجلات ISI است، 5 صدم درصد بود و در رتبه 55 قرار داشت. این رتبه در سال 2010 به چهارم رسید. سهم تولید علمی ایران دراین سال به 5/2 درصد جهانی رسید.



وی بیشترین تولیدات علمی را مربوط به دانشگاه صنعتی شریف با انتشار 155 مقاله و کمترین تولیدات را متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 20 مقاله دانست.



عدم علاقه محققان ایرانی به ثبت پتنت





عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین به میزان ثبت پتنت اشاره کرد و اظهار داشت: ایران در سال 2010، 13 ثبت پتنت داشته است که این میزان از سال 2008 تا کنون تغییر قابل توجهی نداشته است که این امر ناشی از آن است که محققان کشور به انتشار مقاله علاقه بیشتری دارند تا ثبت اختراع.



وی با تاکید بر اینکه ایران در ثبت اختراع از بسیاری از کشورها عقب مانده است، توضیح داد: ایران در حوزه ثبت پتنت حتی از کشورهایی چون تایلند، یونان، مجارستان، سنگاپور و ایرلند عقب مانده است.



سرمایه گذاری اندک ایران در حوزه نانو فناوری





رئیس انجمن نانو فناوری ایران با بیان اینکه هر کدام از کشورهای آمریکا، اروپا، روسیه و ژاپن بیش از 5 میلیارد دلار در بخش نانو فناوری سرمایه گذاری کردند، اضافه کرد: در حالی که کشورهایی چون تایوان، سنگاپور و کره جنوبی 500 میلیون دلار، مالزی، ایرلند و هلند 300 میلیون دلار در حوزه نانو فناوری سرمایه گذاری کردند، ایران در این حوزه 61 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.