149 هکتار از اراضی پنبه خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع کارشناسان جهاد کشاورزی استان در بیرجند، سطح زیر کشت پنبه به صورت مکانیزه را تاکنون 324 هکتار و سطح بیمه پنبه را 149 هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: برای افزایش طرح تولید پنبه در استان اعتباری بالغ بر 139 میلیون تومان اخصاص یافته است.

وی اضافه کرد: این اعتبار در غالب مساعدت در راستای توسعه کشت مکانیزه بویژه کشت مستقیم، مساعدت در کنترل آفات، بیماریها و علف هرز و برپایی شبکه های مراقبت و ضدعفونی بذر علیه بیماریها و آفات، مساعدت در استفاده از ساب سویلر و ساقه خردکن و مساعدت در استفاده از کودهای آلی، زیستی و ریز مغذی و بکارگیری کارگر سورت وش جهت وشهای تکثیری هزینه شده است.

اکبری همچنین به مشکلات عمده کشت پنبه در استان اشاره کرد و گفت: مشکل عمده این بخش عدم امکان کشت مکانیزه به دلیل خرده مالکی و شور و سنگین بودن اراضی، بالابودن هزینه کارگری و کمبود نیروی انسانی در فصل برداشت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون کشت به صورت سنتی انجام شده و در نتیجه بخش زیادی از درآمد کشاورزان صرف هزینه های کارگری بویژه در زمان داشت و برداشت می شود، افزود: در این راستا رفع این مشکل و تامین ادوات مورد نیاز قطعا موجب تولید موفق تر این محصول می شود.

اکبری خرید سه دستگاه کشت مستقیم پنبه برای استان و توسعه کشت در سال جاری سبب کاهش بسیاری از هزینه ‌ها و رفع شدن محدودیتهای کشت سنتی شده است.

وی سطح زیر کشت پنبه در حال حاضر را چهار هزار و 665 هکتار عنوان کرد و گفت: پیش ‌بینی می ‌‌شود این میزان با پنج درصد نسبت به سال قبل به دلیل افزایش قیمت جهانی پنبه به 13 هزار هکتار برسد.

اکبری با بیان اینکه از هر هکتار زمین دو هزار و 230 تن وش پنبه برداشت می ‌شود، بیان کرد: پیش ‌بینی می‌ شود در فصل برداشت 28 هزار و 990 تن پنبه در استان تولید شود.

وی با اشاره به اینکه این محصول پس از برداشت به کارخانجات پنبه‌ پاک کنی ارسال و سپس به واحدهای نساجی و ریسندگی منتقل می‌ شود، افزود: دانه ‌های پنبه در صنایع روغن‌ کشی و تعلیف دام نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

اکبری ادامه داد: در این زمینه تاکنون 332 تن بذر کرکدار گواهی شده و 37 تن بذر دلینته بین پنبه ‌کاران استان توزیع شده که غالب آن از مزارع تکثیر بذری داخل استان تامین شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین میزان کود توزیع شده بین کشاورزان تاکنون یک ‌هزار و 165 تن ازته و 559 تن فسفاته است.