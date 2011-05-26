۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

زنده نگهداشتن یاد ایثارگران و شهدا تنها با زبان میسر نیست

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج گفت: زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایثارگران و شهدا تنها با زبان میسر نیست بلکه باید در عمل نام این عزیزان را زنده نگه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گروسی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهرستان اظهار داشت: حفاظت از بیت المال، احصاء و حل مشکلات مردم، پرهیز از نفاق و فتنه، حرکت پشت سر ولایت فقیه و توجه به وصایای امام راحل و شهدا و اتکا به مبانی و آموزه های دینی مهمترین روش برای تداوم راه شهداست.

وی عنوان کرد: مردم ایران به ویژه رزمندگان، ایثارگران و شهدای گرانقدری که اکنون بین ما نیستنند در مقاطع مختلف انقلاب برگهای زرینی را بر پیشانی انقلاب اسلامی گذاشتند که همه ما باید آنها را الگو و سرلوحه عملکرد مدیریتی خود قرار دهیم.

گروسی اظهار داشت: سالروز آزادسازی خرمشهر یکی از بزرگترین روزهای حماسه آفرینی رزمندگان اسلام است که با توکل به خدا و توسل به ائمه اظهار و با ایثارگری و مقاومت رزمندگان به منصه ظهور رسید و بر همین اساس بود که امام راحل فرمود خرمشهر را خدا ‍آزاد کرد.

وی ادامه داد: ولایتمداری و ایمان به خدا و اخلاص مهمترین دلیل فتح خرمشهر و پیروزی سربازان و زرمندگان اسلام بود و بر همین اساس ولایتمداری مسئولان و مدیران و اخلاص و سلامت کاری مهمترین راه ادامه مسیر انقلاب است.
 

