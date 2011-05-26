زنده نگهداشتن یاد ایثارگران و شهدا تنها با زبان میسر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گروسی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهرستان اظهار داشت: حفاظت از بیت المال، احصاء و حل مشکلات مردم، پرهیز از نفاق و فتنه، حرکت پشت سر ولایت فقیه و توجه به وصایای امام راحل و شهدا و اتکا به مبانی و آموزه های دینی مهمترین روش برای تداوم راه شهداست.

وی عنوان کرد: مردم ایران به ویژه رزمندگان، ایثارگران و شهدای گرانقدری که اکنون بین ما نیستنند در مقاطع مختلف انقلاب برگهای زرینی را بر پیشانی انقلاب اسلامی گذاشتند که همه ما باید آنها را الگو و سرلوحه عملکرد مدیریتی خود قرار دهیم.

گروسی اظهار داشت: سالروز آزادسازی خرمشهر یکی از بزرگترین روزهای حماسه آفرینی رزمندگان اسلام است که با توکل به خدا و توسل به ائمه اظهار و با ایثارگری و مقاومت رزمندگان به منصه ظهور رسید و بر همین اساس بود که امام راحل فرمود خرمشهر را خدا ‍آزاد کرد.

وی ادامه داد: ولایتمداری و ایمان به خدا و اخلاص مهمترین دلیل فتح خرمشهر و پیروزی سربازان و زرمندگان اسلام بود و بر همین اساس ولایتمداری مسئولان و مدیران و اخلاص و سلامت کاری مهمترین راه ادامه مسیر انقلاب است.

