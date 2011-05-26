650 خانواده زندانیان خرم آباد تحت حمایت قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید رازانی ظهر پنجشنبه در مراسم حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: سال گذشته انجمن حمایت از خانواده های زندانیان خرم آباد تعداد 650 خانواده را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به حمایتهای انجام شده از خانواده های زندانیان شهرستان خرم آباد عنوان کرد: در سال گذشته مبلغی بالغ بر هفت میلیون تومان در قالب کمکهای غیرنقدی، سبد کالا و.... به این خانواده ها اختصاص یافته است.

دادستان شهرستان خرم آباد ادامه داد: همچنین در سال گذشته مبلغی بالغ بر 105 میلیون تومان به 35 نفر از خانواده های زندانیان خرم آباد در قالب وام خود اشتغالی پرداخت شده است.

رازانی بیان کرد: اعمال مجازات و حبس برای زندانیان با وجود محاسنی که دارد ولی موجب ایجاد آسیبهای اجتماعی فراوانی برای خانواده های زندانیان می شود.

وی مشکلات مادی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی و... را از جمله آسیبهای در انتظار خانواده های زندانیان برشمرد و یادآور شد: انجمنهای حمایت از خانواده های زندانیان در راستای به حداقل رساندن این مشکلات و آسیبهای اجتماعی فعالیت دارند.

دادستان مرکز استان لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری دیگر دستگاه های اجرایی در زمینه حمایت از خانواده زندانیان در این استان، بیان داشت: انجمن حمایت از خانواده های زندانیان مرکز استان بر خلاف دیگر استانهای بزرگ کشور که دارای بودجه های فراوان، کارخانه های بزرگ و صنعتی و ... هستند از این ظرفیت برخوردار نمی باشند که در این راستا باید دیگر دستگاه های اجرایی به یاری انجمن حمایت از زندانیان بیایند.