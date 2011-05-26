رونق اقتصادی بدون رفع معضل بیکاری ممکن نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بستان آباد، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر پنجشنبه در صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای مسلح شهرستان بستان آباد به قرار گرفتن آذربایجان شرقی در مسیر رونق اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برقراری امنیت در تحقق این رونق نقش بسزایی داشته که باید از تلاش نیروهای مسلح از جمله بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی قدردانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه بدون رونق اقتصادی رفع معضل بیکاری غیرقابل تحقق است، اظهار داشت: جامعه نیازمند آرامش است تا دستیابی به اهداف پیش بینی شده سهل شود.

استاندار آذربایجان شرقی هدف دشمنان در ممانعت از رشد و توسعه کشورمان را یادآور شد و افزود: جبهه های جنگ، امروز از درگیری های رودررو به دانشگاه ها و کارخانه ها کشیده شده و از همین رو بوده که رهبر معظم انقلاب، امسال را به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند.

وی فعالان اقتصادی را مجاهدان واقعی توصیف کرد و افزود: کسانی که در این راه فعالیت می کنند در زمره مجاهدان بوده و قطعاً فعالیت هایشان ارزشمند است.

بیگی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را طلیعه انقلاب اقتصادی ایران دانست و افزود: دستاورد اجرای این قانون اشتغال و توسعه پایدار کشورمان است.

وی با بیان اینکه برای شتاب گرفتن توسعه و رفع سریع معضل بیکاری، استفاده شایسته از منابع مالی پیش بینی شده در قالب اعتبارات عمرانی و نیز صندوق توسعه ملی ضروری است، اظهار داشت: امروز بسیاری از زیرساخت ها آماده است و با بهره مندی از ا ین اعتبارات زمینه جهش ایران فراهم خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه همه منابع خود را برای تحصیل رضایتمندی مردم بکار گرفته است، افزود: انجام موفقیت آمیز طرح هایی مانند مسکن مهر، گازرسانی به شهرها و روستاها و پروژه های عمرانی دیگر بیانگر اهتمام دولت در مسیر جلب رضایت مردم است.