روند کنونی مبارزه با جنگ نرم در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ابهری ظهر پنجشنبه در دومین همایش جنگ نرم در استان زنجان با بیان اینکه متأسفانه ما این درد را با نسخه‌ای که خود حامل ویروس بیماری است، درمان می‌کنیم، افزود: بیش از 95 درصد از منابع علوم‌انسانی ما در زمینه‌های مختلف، متعلق به کشورهای غربی است و اگر ما با اکتفا به این علوم به جنگ دشمن برویم، شکست خورده‌ایم.



وی با اشاره به سه رأس هرم قدرت مردم ایران که دین، مردم و رهبری است، اظهار داشت: دشمن در جنگ‌نرم از جنگ‌افزارهای غیرمتعارفی در جهت ضربه زدن به رئوس مختلف این هرم به‌ویژه ولایت‌فقیه استفاده می‌کند.



ابهری وجود ‌هزار و 400 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان را نشان از گستردگی سرمایه‌گذاری در این جنگ دانست و افزود: متأسفانه در بررسی‌های به‌عمل آمده، مشخص شده است که 15 درصد از طلاقهای صورت گرفته متأثر از شبکه Farsi 1 است چرا که در پشت پرده، این شبکه توسط صهیونیست‌ها اداره می‌شود و هدف آنها از ایجاد فاصله در بین خانواده های ایرانی است.