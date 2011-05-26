زندانهای لرستان با کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر پنجشنبه در مراسم حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان خرم آباد در سخنانی با اشاره به اینکه مشکلات زندانیان تنها در ابعاد مادی خلاصه نمی شود، اظهار داشت: این در حالیست که فرزندان همین افراد زندانی در جامعه ای زندگی می کنند که ممکن است به آنها برچسب خلافکار، مجرم و... زده شود که این موضوع موجب به خطر افتادن زندگی آینده آنها شود.

وی با بیان اینکه برقرای امنیت در جامعه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه محسوب می شود عنوان کرد: البته یکی از سیاست های قوه قضاییه این است که زندان را به عنوان آخرین راه حل در مورد افراد در نظر بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به جایگزین کردن جرائم در این زمینه ادامه داد: پرداخت جریمه، شلاق و.... از جمله این جایگزین های در نظر گرفته شده برای برخی جرائم است.

بدری با بیان اینکه حضور 250 هزار نفر زندانی در زندانهای کشور هزینه های فراوانی در زمینه های گوناگون به این سازمان تحمیل می کند یادآور شد: دیگر دستگاههای تبلیغی، ارشادی، بازرگانی، اقتصادی و... هر کدام می توانند در این زمینه سازمان زندانها را یاری دهند.

وی بازسازی شخصیت مددجویان، ایجاد زمینه های مناسب برای اصلاح و تربیت زندانیان، پیشگیری از آثار سوء محبوس شدن، آماده سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه، ایجاد روحیه توکل و امید به آینده و.... را از جمله وظایف مهم سازمان زندانها برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین با انتقاد از کمبود فضای زندانها در کشور و استان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر زندانهای کشور و استان بیش از ظرفیت اسمی زندانی در خود جای داده اند.

بدری ادامه داد: در بعضی از زندانها کشور ظرفیتی بالاتر از پنج برابر استاندارد زندانی نگهداری می شود که باید برای این امر چاره اندیشی شود.