فرهنگ اصیل آذری را معرفی کنید/ آنسوی مرز آمال مردم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان گردشگری استان افزود: برخی با برداشتهای شخصی مانع می شوند که فرهنگ اصیل و فولکلور آذری معرفی نشود که این امر خسارات جبران ناپذیری در منطقه بر جای می گذارد.

وی تاکید کرد: ‌زبان، فرهنگ و فولکلور آذری بخشی از تمدن این خطه از میهن اسلامی است و نمی توان آن را کتمان کرد.

بیگی با هشدار نسبت به تبعات منفی برخی افراط و تفریط ها در خصوص فرهنگ بومی آذری یادآور شد: برخی اقدامات منجر به این می شود که مردم علاقمند به فرهنگ بومی خود، به آنسوی مرزها متمایل شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این رویه پیامدهای نامناسب فرهنگی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت افزود: در آنسوی مرزها نیز برای این تمایلات برنامه ریزی های گسترده ای صورت گرفته و اگر مردم را به آنسوی سوق دهیم، تبعات خطرناکی خواهد داشت.

هدف دشمن ناتوانی نظام در پاسخگویی به مردم است

علیرضابیگی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هدف امروز دشمنان، ناتوان جلوه دادن نظام در برابر خواستها و مطالبات مردم است.

وی یادآور شد: در سالهای اولیه انقلاب هدف اصلی دشمنان، ساقط کردن نظام به طور مستقیم بود اما امروزه با تثبیت جمهوری اسلامی، این رویکرد تغییر یافته است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه همه مردم در پیشرفت نظام نقش داشته و مسئولند افزود: امروزه استکبار دستاوردها و پیشرفتهای نظام را هدف قرار داده بطوریکه نتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

بیگی با یبان اینکه امروزه مطالبات مردم در اشتغال، رونق اقتصادی، رفاه و مسایل اجتماعی است افزود: به همین خاطر نیز رهبر معظم انقلاب، امسال را به نام جهاد اقتصای نامگذاری کرده اند.

وی با اشاره به پتانسیلهای بالای بخش گردشگری تصریح کرد: این بخش به عنوان معدود حوزه هایی است که با اندکی سرمایه گذاری و مدیریت، می توان به بخش عظیمی از نیروهای انسانی موجود اشتغالزایی کرد.

توسعه گردشگری تغییر فرهنگ می خواهد

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عده ای همیشه کمبود امکانات را بهانه قرار می دهند اظهار داشت: در امر گردشگری، مهمترین موضوع و نیاز جامعه، تغییر فرهنگ و اصلاح رفتارهای جامعه است.

بیگی با بیان اینکه معضل امروز بخش گردشگری "نگرشهای نادرست" است افزود: هنوز برای عده ای هنوز این باور به وجود نیامده که گردشگری چه صنعت پرسود و ‌اشتغالزایی بوده و نتایج فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عظیمی نیز به همراه دارد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ گردشگر پذیری افزود: نقش رسانه ها تنها معرفی جاذبه های گردشگری نیست بلکه آموزش و فرهنگ سازی راهکار درست جذب و پذیرایی از گردشگران باید در اولویت باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه چگونه می توان با وجود حل نشدن معضلی ساده و ابتدایی مانند سرویسهای بهداشتی در کشور به دیگر مسایل گردشگری پرداخت اظهار داشت: تا فرهنگ گردشگر پذیری و استقبال از مسافران داخلی و خارجی ارتقا نیافته نمی توان به جهش در این حوزه امیدوار بود.

گردشگری راه نجات اقتصاد خانوارها

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس آمار موجود در کشور، یک نفر کار کرده و 3.5 نفر از درآمد وی زندگی می کنند که وضعیت مطلوبی نیست.

بیگی یادآور شد:‌در این وضعیت، تمام درآمد فرد یاد شده صرف هزینه های زندگی شده و دیگر امیدی به پس انداز و رفاه و بهبود وضع زندگی نخواهد بود.

وی با اشاره به پتانسیلهای بالای گردشگری برای اشتغالزایی گفت: در صورت برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری،‌تمام اعضای خانواده ها می توانند در این بخش سالم و پردرآمد و اشتغالزا فعال شده و به ارتقای اقتصادی خانواده خود نیز کمک کنند.

گفتنی است در پایان این آیین، از تمام دست اندرکاران ستاد تسهیلات سفر آذربایجان شرقی تقدیر شد.