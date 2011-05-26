80 درصد پرونده های بایگانی دادگستری مازندران ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی درباره پرونده های دعاوی در محاکم قضایی استان افزود: دادگستری در کنار رسیدگی به پرونده ها از سال گذشته ساماندهی سه میلیون پرونده بایگانی راکد را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهارداشت: با اقدامی که در سال گذشته صورت گرفت، 80 درصد پرونده های قدیمی که از سال 1310 تاکنون بصورت سنتی بایکانی شده بود بصورت الکترونیک بایگانی شد.

این مقام ارشد قضایی مازندران، یکی از اهداف دین مبین اسلام را از بین بردن بی عدالتی نسبت به زنان عنوان کرد و گفت: این امر اسلام را سر آمد تمام ادیان قرار داده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اسلام اساس برتری طلبی های قومی، نژادی، جنسی و مالی را از بین برد و تمام انسانها اعم از فقیر و غنی، عرب و عجم و سیاه و سفید را در یک گروه و اساس فضیلت و برتری و تقوا قرار داد.



