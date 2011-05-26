"مهمانسرای دو دنیا" در تبریز به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، "مهمانسرای دو دنیا" نوشته اریک امانوئل اشمیت و به کارگردانی علی پوریان تا روز 12 خرداد ماه در تالار تربیت تبریز بر روی صحنه خواهد بود.

کارگردان این تئاتر، در خصوص این نمایش گفت: مهمانسرای دو دنیا نوشته "اشمیت" نویسنده مطرح فرانسوی است، که خود نیز فلسفه خوانده، درام را خوب می شناسد، با رویکرد فلسفی زیبایی می تواند تماشاگر را با خود همراه کند و بعد از اتمام کار نیز چیزی به تماشاگر می دهد، تماشاگر تا یک هفته با این نمایشنامه درگیر است و داستان این اثر در زندگی او ادامه دارد.

علی پوریان در خصوص دلیل انتخاب این اثر برای نمایش تصریح کرد: همیشه بیشتر به کیفیت می اندیشم و به دنبال آثاری هستم که متنی جهانشمول داشته باشند. بعد از نمایش پدر تلاش کرده ام متنی قابل ارائه اجرا کنم، از لحاظ فنی وسواس بالایی در انتخاب متن و اجرا دارم و متنهای خودم را در حد اجرا نمی بینم.

وی ادامه داد: چون خودم کارشناس ادبیات تئاتر و دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر هستم تلاش می کنم متن درستی که اصول و فنون نمایشنامه نویسی در آن به خوبی رعایت شده باشد کار کنم، چون به مسائل و موضوعات فلسفی علاقمندم و این متن خواننده و تماشاگر را خسته نمی کند.

به گفته پوریان، "مهمانسرای دو دنیا" داستانی عاشقانه را در قالب متنی فلسفی بیان کرده و به این موضوع نیل کرده که عشق بر مرگ غلبه می کند. توان خود را در نظر گرفتم و با حمایت دوستانم آقایان قربانی، زارع و شکیبایی شروع به کار کردم.

وی اضافه کرد: گرایشات فلسفی در تمام نمایشنامه مشهود است، چهار ماه به طور مستمر تمرین کردیم، در طول کار نیز تغییراتی داشته ایم، در انتخاب بازیگران، نوع بازی و... ؛ بالاخره به تیم و طرح ثابتی رسیدیم، در انتخاب بازیگران دقت کردیم که توانایی بازیگر و نقش هماهنگ باشد و تیم به گونه ای است که نسل حرفه ای، هم دوره های خودم، نسل جدید و هنرجویانی که تازه به عالم تئاتر وارد شده و در آغاز راهند؛ اما این افراد به خوبی باهم ترکیب و هماهنگ شده اند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به مضمون نمایشنامه و مفهوم برزخ در این اثر گفت: از نام نمایشنامه نیز معلوم است که فضایی بین زندگی و مرگ، دنیا و ماورا اتفاق افتاده است. نوع پرداخت اشمیت کاملا سورئالیستی نیست، مکانی خلق شده که انسان آنرا باور دارد، تماشاگر فضای نمایش را به مکانی رئالیستی تشبیه می کند که چنین دنیایی می توان وجود داشته باشد، برای تامل اندک انسان برای حساب و کتاب زندگی.

وی ادامه داد: هم در حال عملی و هم روحی انسانی که در حالت کما قرار دارد وقتی از عمل خارج می شود امکان دارد به زندگی بازگردد و یا به سوی مرگ رود.

پوریان یادآور شد: این اثر به دید شرقی نزدیک است؛ نوعی نگاه عرفانی در نمایشنامه دیده می شود، نگاهی که در آثار سهراب وجود دارد و به نوعی عرفان زمینی است.

وی تصریح کرد: امیدوارم تماشاگران با دید تازه ای به این کار نگاه کنند و نگاه عمیق و متفکرانه ای داشته باشند در این حالت با اطمینان می توان گفت یک هفته با این تئاتر درگیر بوده و موفق خواهند شد لایه های پنهان کار را کشف کنند، کاری قابل تامل و روشنگر است.

این بازیگر با سابقه تئاتر تبریز استقبال مردم از تئاتر را خوب و مثبت ارزیابی کرده و گفت: از سال گذشته ارتباط و همکاری اهلی تئاتر با اصحاب رسانه استان باعث بهبود ارتباطات شده و رسانه ای بودن آثار تاثیر بالایی در استقبال مردم داشته است. با توجه به تاریخچه تئاتر تبریز انتظار بیشتری داریم، اما من ذاتا امیدوار و خوشبینم و با توجه به استقبال اخیر از چند کار، با حمایت مالی و معنوی مسئولین و بهبود کیفیت کارها و توجه بیشتر خود تئاتریها احتمال آشتی و نزدیکی بیشتر میان مردم و تئاتر وجود دارد.

پوریان همچنین استقبال از تئاتر عمیق – فلسفی و بخصوص این اثر را خوب دانسته، بیان داشت: مهمانسرای دو دنیا در مجموع 21 اجرا خواهد داشت و تا به امروز که 12 اجرا داشته ایم، استقبال خوب بوده، اجرای روز اول مختص هنرمندان بود که با ظرفیت تکمیل اجرا کردیم و اجراهای دیگر نیز با استقبال بالای عامه مردم روبرو بوده است.

وی ادامه داد: من عقیده دارم مکتوبات فلسفی اغلب خسته کننده است، تعدادی نویسنده های فیلسوف برای ارائه فلسفه خود به نمایشنامه نویسی روی آورده اند و این مسئله به مانیفست نویسنده تبدیل می شود. نویسنده از نمایشنامه و تئاتر به عنوان تریبونی برای انتقال عقاید خود استفاده می کند. اما اشمیت موسیقی دان است، نقاشی و درام را به خوبی می شناسد و این تفکرات فلسفی را به گونه ای زیبا بیان کرده که تماشاگر را خسته نمی کند و فلسفه در لایه های زیرین نمایشنامه مطرح می شود.

پوریان تصریح کرد: رویه داستانی جذاب و عاشقانه است که هم تماشاگر عامی و هم تماشاگر حرفه ای و متفکر را با خود همراه دارد و این نیز یکی از دلایل انتخاب این متن بوده است. متن و بازیگران در سطح بالایی قرار دارد و همچنین بحث تبلیغات شفاهی تماشاگران در افزایش استقبال تاثیر بالایی دارد.

وی که تجربه همکاری با گروههای فیلم و تئاتر تهران را نیز دارد، در مقایسه کارهای تبریز و تهران گفت: عمده تفاوت نوع نگرش به این نوع کارهاست، در تهران نگاهها بیشتر حرفه ایست. در پروسه آغاز به کار تا اجرای اثر، با دعوت یک بازیگر، بعد از توافق و هماهنگیهای لازم، تعیین شرایط کاری و عقد قرارداد در تهران توافق انجام می شود و گروه بدون دغدغه و ابهامی تمرین می کند. اما بودجه کارهای هنری در تبریز و دیگر شهرستانها قابل مقایسه با تهران نیست.

این کارگردان و بازیگر تئاتر افزود: به همین دلیل مناسبات نیز میان کارگردان و عوامل و بازیگر متفاوت است، در اینجا ارتباط بیشتر دلی و دوستانه تر پیش می رود و عواید کار اعم از مبلغ باقیمانده بعد از هزینه ها از قرارداد ارشاد و فروش بلیط در نهایت به نسبت بین اعضا تقسیم می شود.

کارگردان تئاتر "مهمانسرای دو دنیا" در رابطه با تاکید اداره کل فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای نمایشنامه های ایرانی و اسلامی و همچنین دلیل موافقت با اجرای این نمایشنامه، گفت: این مسئله با نوعی اولویت برخوردار است و حالت تشویقی دارد. برخی زمینه ها و مفاهیم هستند که موضوعی جهانشمول را مطرح می کنند، این متن نیز تنها متعلق به فرانسه نیست. در میان آثار ایرانی نیز آثاری وجود دارد که در سطح جهانی می توانند مطرح شوند و دیگر کشورها نیز می توانند با این آثار ارتباط برقرار کنند. چنین آثاری از بیضایی، رادی و ... اگر ترجمه شود تاثیری جهانی دارند. محور این نمایشنامه ها انسان است، که این محوریت باعث می شود در تمامی مکانها و زمانها اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه هیئت ارزشیابی امسال را سال کیفیت عنوان کرده است افزود: اخیرا به لحاظ کمی خانه تئاتر فصل پررونقی را می گذراند، که این کمیت بالا به مرور بر کیفیت نیز تاثیر خواهد گذاشت. هر چه تعداد آثار اجرا شده بیشتر باشد، ادامه این روند در بهبود هرچه بیشتر کیفیت آثار نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت. امیدوارم آثار از لحاظ کیفی افزایش یابد، حمایتها و توجهاتی نیز از طرف هیئت ارزشیابی دیده می شود و اگر بحث قردادها قابل تامل بوده و پرداخت شود این روند تولید آثار بهتر خواهد شد.

علی پوریان متولد 1353 که فعالیت تئاتری خود را از سال 71 آغاز کرده و کارگردانی آثاری چون سوختن مدام حول صندوق نسوز، خرس، پدر و نویسندگی نمایشنامه های اجرای سیزدهم، گره کور، گفتگوی روزانه، شبیه شیدا، لحظه های زنانه را در کارنامه کاری خود دارد.