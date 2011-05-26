دانشگاه بین المللی پیام نور در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق علی موحدمنش پیش از ظهر پنجشنبه در پنجمین گردهمایی سراسری معاونان و مدیران آموزشی دانشگاه پیام نور کشور در ساری افزود: این مرکز علمی دارای 22 رشته تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی است.

وی توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی را از مهم ترین اولویت های این محموعه دانشگاهی دانست و اظهار داشت: هم اکنون دانشجویان در 22 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول فراگیری علوم هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران از تدوین برنامه پنج ساله این مجموعه دانشگاهی خبر داد و گفت: توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته های تحصیلی و اجرای برنامه های این مجموعه براساس آمایش آموزش عالی در استان از مهم ترین برنامه های تدوین شده است.

موحدمنش درصد دانشجویان این مجموعه دانشگاهی را 20 درصد مجموعه دانشجویان مازندران اعلام کرد و بیان داشت: حفظ و افزایش تعداد دانشجویان از مهمترین برنامه های پنج سال آینده است.

وی، فعالیت های آموزشی این مجموعه دانشگاهی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی با سعی و تلاش دانشجویان و اعضای هیئت علمی صورت گرفته و باید زیرساخت های مناسب برای افزایش این فعالیت ها فراهم شود.

موحد منش با اشاره به ایجاد شبکه ملی فراگیر در این دانشگاه، بیان داشت: با راه اندازی این شبکه زمینه فراگیری دوره های آموزش عالی مهیا خواهد شد و مدیران، کارکنان داستگاه های دولتی و خصوصی می توانند به فراگیری علوم بپردازند.