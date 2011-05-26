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۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

55 میلیون لیتر سوخت کشاورزی در گلستان توزیع شد

55 میلیون لیتر سوخت کشاورزی در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون 55 میلیو لیتر سوخت کشاورزی در استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جعفری ظهر پنجشنبه در ستاد هدفمندی یارانه ها در استان افزود: مشکلی از نظر توزیع سوخت بین کشاورزی استان وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز گفت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از پنج هزار فقره پرونده تخلف در استان تشکیل شد.
 
نادعلی کهنسال افزود: این پرونده ها برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
 
رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان از تدوین بسته حمایتی برای حمایت از فعالان بخش صنعت و معدن در استان خبر داد.
 
فخر موحدی بیان داشت: ارزش این بسته حمایتی بیش از 22 میلیارد تومان است.
کد مطلب 1321435

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