55 میلیون لیتر سوخت کشاورزی در گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جعفری ظهر پنجشنبه در ستاد هدفمندی یارانه ها در استان افزود: مشکلی از نظر توزیع سوخت بین کشاورزی استان وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز گفت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از پنج هزار فقره پرونده تخلف در استان تشکیل شد.
نادعلی کهنسال افزود: این پرونده ها برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان از تدوین بسته حمایتی برای حمایت از فعالان بخش صنعت و معدن در استان خبر داد.
فخر موحدی بیان داشت: ارزش این بسته حمایتی بیش از 22 میلیارد تومان است.
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