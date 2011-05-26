افزایش تعاملات ارومیه با شهرهای مرزی ترکیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اردوغان اوداباش ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با شهردار ارومیه با تاکید بر افزایش تعاملات دوطرف افزود: با وجود مشترکات فراوان بین ملتهای دو کشور و منطقه، تعاملات بین ارومیه و شهرهای مرزی ترکیه ناکافی به نظر می رسد.

وی همچنین با اشاره به موضوع خواهرخواندگی ارومیه با شهر های ترابوزن و ارزروم بیان داشت: از آغازین روزهای مسئولیت خود در ارومیه تلاش کردم تا مقدمات و شرایط لازم برای این خواهرخواندگی را فراهم کرده و خاطره ‌ای خوش از حضور خود در ایران را به ثبت برسانم.

سرکنسول ترکیه در ارومیه ضمن تاکید بر اینکه امنیت منطقه مستلزم همکاری دو کشور بوده و با توسعه تجارت روابط و همکاری دو کشور قطعی شده است، اظهار داشت: رفع مشکلات مرز کاپی کوی ترکیه و رازی خوی باید هر چه سریعتر رفع شود.

شهردار ارومیه نیز در این دیدر بر لزوم توسعه همکاری های متقابل اقتصادی و فرهنگی دو جانبه تاکید کرد و افزود: کنسولگری ترکیه در ارومیه می تواند نقش مهمی در توسعه روابط دو جانبه ایفا کند .

علیرضا عصمت پرست با اشاره به جایگاه دو کشور دوست و همسایه در امنیت منطقه گفت: دو کشور به عنوان لنگرگاه امنیت منطقه محسوب شده و این نشات گرفته از دیدگاه مقامات عالیرتبه کشور دوست بوده که به جامعه ما نیز سوق یافته است.

وی با اعلام آمادگی جهت بهره برداری از حوزه های کارشناسی و تخصصی، بیان داشت: توسعه همکاریها و تبادل تجربیات در عرصه مدیریت شهری و بهره گیری از ظرفیتهای متقابل دو کشور می تواند در توسعه شهر تاثیر گذار باشد.

شهردار ارومیه با مهم ارزیابی کردن همایش اخیر اجلاس سه جانبه کشورهای همسایه در تقویت روابط دو جانبه گفت: امیدواریم با رفع موانع و خلا های قانونی در راستای توسعه اقتصادی و آبادانی دو کشور بویژه شهر ارومیه بتوانیم گامهای موثری برداشته و به همین منظور با رایزنی نمایندگان مجلس جهت هر گونه بهره برداری از حوزه های تخصصی و کارشناسی اعلام آمادگی می کنیم.